La gente se asombra de ver las técnicas de empaque que algunas personas expertas en viajar alcanzan con el tiempo. Gracias a las cientos de millas recorridas por aviones, coches, trenes o barcos, estas personas saben cuales son los artículos indispensables y los que no son aconsejables de llevar.

Vive USA presenta a continuación un listado de 5 artículos necesarios que el viajero experta lleva en su maleta:

1.Bolsas plásticas: Siempre son útiles para empacar las compras extras, basura, o para guardar los líquidos a llevar consigo dentro del avión. Es aconsejable cargar con uno bolsas de distintos tamaños, y de preferencia transparentes con zipper.

2.Duct tape: Este milagroso tape le salvará de muchas situaciones imprevistas—el ruedo de un pantalón roto, el zipper de la maleta que no cierra, botellas del shampoo o perfume rotas, zapatos, y cajas con compras… la realidad es que este artículo es barato y muy útil, así que es imprescindible de llevar con uno en su próximo viaje.

3.Pantalones negros: Un par de pantalones negros es la prenda de vestir requerida en cualquier viaje—de negocios o placer, de seguro que le servirá y salvará de muchas situaciones embarazosas. Es fácil de combinarse con cualquier color o prenda. Es aconsejable llevar pantalones hechos con materiales ligeros y de tejidos con mezcla de hilos, que no se arrugan y son fáciles de lavar en el lavamanos del hotel.

4.Maleta adicional: Es casi imposible ir de viaje y no de compras… a no ser que sea un viaje de negocios relámpago en el cual su ocupada agenda no le permita hacerlo. Una maleta de mano que se pueda doblar o cargar dentro de la maleta grande, le será muy útil cuando encuentre algo que quiera comprar y no se pueda resistir a llevar de regreso a casa.

.Toallitas desinfectantes: No se puede evitar el exponerse a los indeseados “gérmenes” cuando se viaja, y la falta de baños públicos en algunos países del tercer mundo, por eso es recomendable cargar con uno estas toallitas que ya tienen el líquido desinfectante… y mejor si son desechables que puedan ser usadas en los inodoros.

Cada uno tiene su estilo de empacar, pero estos cinco artículos son una buena base para empezar su próxima aventura.

Fuentes: Lifehack.org

También le puede interesar:

5 Cosas que necesitas llevar en un crucero

Como empacar como un profesional