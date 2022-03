Investigadores advirtieron sobre nuevos casos de hepatitis E transmitidos de roedores a humanos debido a un patógeno zoonótico que se ha expandido en los últimos años.

De acuerdo con los Laboratorios de la Clínica Mayo, este virus generalmente se transfiere de animales a humanos por la vía fecal-oral. “La transmisión directa de persona a persona es inusual”, señalan.

La transmisión puede ser por el contacto directo de una persona con un animal infectado en una granja o matadero; por el consumo de carne poco cocinada; y por la contaminación ambiental por las heces de animales en el agua.

El virus de la hepatitis E es endémico del sudeste y centro de Asia y se han presentado algunos casos en África, Medio Oriente y México. En Estados Unidos, los cerdos son el huésped natural del virus y se puede transmitir por el consumo de la carne poco cocinada.

Sin embargo, en el 2000 un estudio detectó el virus en 13 especies de roedores y 10 años después se encontraron heces de ratas en Alemania infectadas. En los últimos años se han hallado indicios del virus en más de 23 especies de animales, en su mayoría en roedores.

Un estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos advirtió que los roedores pueden desempeñar un papel muy importante en la propagación de la hepatitis E en el mundo. Sin embargo no se ha detectado si son reservorios naturales de este patógeno zoonótico o sólo son huéspedes intermediarios.

Otra investigación realizada en Europa sobre la enfermedad indicó que la hepatitis E de rata “podría considerarse una enfermedad emergente en el continente”, luego de analizar 260 casos en la región.

Entre los casos se encuentra la muerte de un paciente español con inmunosupresión que falleció por insuficiencia hepática y renal.

Los pacientes con hepatitis E pueden tener complicaciones como lesiones renales y neurológicas, pancreatitis y trastornos hematológicos.

