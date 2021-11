Alertan por brote de E.Coli vinculado a espinacas baby: CDC

Autoridades de salud de Estados Unidos emitieron una nueva alerta de seguridad alimentaria vinculada a espinacas contaminadas con la bacteria E.Coli.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) emitieron un comunicado alertando a los consumidores y tiendas minoristas no comprar paquetes de espinacas tiernas etiquetadas por Josie’s Organics debido a un brote multiestatal de E. Coli.

El producto se vendió en tiendas minoristas de todo el país, dentro de envases de plástico en forma de concha, especifican los CDC.

Funcionarios de salud alimentaria de Minnesota encontraron E. Coli 0157:H7 en un paquete de espinacas baby recolectadas de la casa de una persona que enfermó por consumir el producto.

Al menos cinco personas que se reportaron enfermas al inicio del brote dijeron haber consumido espinacas de dicha marca. Los síntomas de la enfermedad comenzaron a desarrollarse al menos una semana en desarrollarse después del consumo.

El brote ha sido reportado en varios de los estados en donde fue vendido el producto, incluidos Minnesota, Dakota del Sur, Missouri, Indiana, Ohio, Michigan y Iowa.

Hasta los últimos reportes, los CDC han enumerado al menos 10 enfermos y dos hospitalizados.

Las autoridades sugieren tirar el producto, lavar y desinfectar las superficies que entraron en contacto con la verdura. Por su parte, las personas que hayan consumido este producto y hayan presentado síntomas de la infección deben reportar el caso y buscar atención médica.

NEW E. COLI OUTBREAK: Do not eat Josie’s Organics prepackaged baby spinach with best-by date of 10/23/2021. This product was sold nationwide.



