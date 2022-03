Alertan por químicos peligrosos en envolturas de comida rápida en Estados Unidos

Una reciente investigación encontró que el material que utilizan varias importantes cadenas de restaurantes de comida rápida para envolver sus alimentos contienen altos niveles de sustancias químicas peligrosas para la salud.

Consumer Reports publicó en un informe que descubrió niveles alarmantes de sustancias químicas conocidas como PFAS en envoltorios de alimentos de cadenas de tiendas de comestibles y restaurantes como Nathan's Famous, Cava, Arby's, Burger King, Chick-fil-A, Stop & Shop y Sweetgreen.

Los PFAS, conocidos como productos químicos para siempre, son características debido a que no se descomponen en el medio ambiente; se usan en envases de alimentos en restaurantes para evitar que la grasa o el agua penetren los envoltorios de los alimentos y bebidas. Muchas veces estos químicos se encuentran directamente en la tinta utilizada para imprimir logotipos e instrucciones en los envases de alimentos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) califican la exposición a PFAS, que son sustancias de perfluoroalquilo y perfluoroalquilo, como un problema de salud pública, capaces de dañar el sistema inmunológico y reducir la resistencia a enfermedades altamente infecciosas.

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dice que los altos niveles de PFAS causan problemas reproductivos, retrasos de desarrollo, mayor riesgo de cáncer e interferencia con las hormonas naturales del cuerpo, colesterol elevado y mayor riesgo de obesidad.

La investigación de Consumer Reports encontró PFAS en más de la mitad de 188 muestras de paquetes de alimentos analizadas.

Las sustancias son fáciles de migrar a los alimentos por lo que la alerta sobre el uso de envases hechos con estos materiales causa conmoción y preocupación entre los expertos.

“Sabemos que estas sustancias migran a los alimentos que consumes. Es una exposición clara y directa. Eso es especialmente probable cuando la comida es grasosa, salada o ácida”, dijo Justin Boucher, ingeniero ambiental en Food Packaging Forum a Consumer Reports.

Asimismo, las envolturas con PFAS suelen terminar en vertederos y contaminan el agua y el suelo, incluso el aire cuando se queman.

Durante los últimos años, las grandes empresas de comida rápida y tiendas de comestibles se han comprometido a eliminar los PFAS de sus materiales de envasado en los siguientes años.

En un informe separado emitido por Restaurant Brands International, propietaria de Burger King, Popeyes y Tim Hortons, se dijo que comenzaría a retirar las sustancias de perfluoroalquilo y perfluoroalquilo en la producción de las envolturas a nivel mundial para antes de 2025

Asimismo, Chick-fil-A anunció que eliminaría estas sustancias de todos sus empaques. “Chick-fil-A eliminó el PFAS agregado intencionalmente de todos los empaques recién producidos en su cadena de suministro. Si bien algunos envases heredados aún pueden estar en los restaurantes, se espera que se eliminen gradualmente para fines del verano”, dijo en un tweet.

