Alertan en EU por tridemia y prevén saturación de hospitales ¿Qué enfermedad es?

La temperatura está disminuyendo por la aproximación del invierno, lo que también trae el incremento en las enfermedades respiratorias, así que los médicos en Estados Unidos temen por una tridemia en esta época.

La enfermedad de Covid-19 no se ha erradicado, aunque sus cifras de contagios y muertes se han reducido gracias a las vacunas. No obstante, el coronavirus podría tener una nueva ola de contagios que se una a padecimientos como la influenza y el RSV.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos precisan que la influenza generalmente circula en el ambiente durante el otoño y el invierno. “La actividad de la influenza a menudo comienza a aumentar en octubre. La mayoría de las veces, la actividad de la influenza alcanza su punto máximo entre diciembre y febrero, aunque la actividad significativa puede durar hasta mayo.

Otra de las preocupaciones de los especialistas en salud es el virus respiratorio sincitial (RSV), que causa síntomas similares al resfriado común.

Aunque en la mayoría de los pacientes se recupera en menos de dos semanas, el padecimiento puede ser grave en bebés y adultos mayores, ya que puede generar bronquiolitis y neumonía.

Los médicos temen que el incremento en los casos de estas tres enfermedades saturen los hospitales de Estados Unidos. También existe la preocupación de que la gran demanda acabe con los medicamentos antivirales que se tienen almacenados.

La primera enfermedad en generar un aumento de hospitalizaciones es el RSV, que mantiene a menores de cinco años con cuadros graves.

“La vigilancia de los CDC ha mostrado un aumento en las detecciones de RSV y las hospitalizaciones y visitas al departamento de emergencias asociadas con RSV en varias regiones de Estados Unidos, con algunas regiones acercándose a los niveles máximos estacionales”, advirtió la autoridad sanitaria estadounidense.

Respiratory syncytial virus or #RSV is a common respiratory virus that can be serious for infants and older adults. Help stop the spread of RSV by washing your hands & avoiding close contact. Learn more: https://t.co/XaB46BBsKE. pic.twitter.com/5SJyubbhvA