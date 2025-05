Un brote de listeria vinculado a sándwiches y bocadillos listos para comer ha enfermado al menos a 10 personas en Estados Unidos, y un productor está retirando voluntariamente decenas de productos vendidos a tiendas minoristas, hospitales, hoteles, aeropuertos y aerolíneas, informaron funcionarios federales.

Los productos fueron elaborados por Fresh & Ready Foods LLC y se vendieron en Arizona, California, Nevada y Washington.

Las personas que se enfermaron y fueron hospitalizadas estaban en California y Nevada. El brote lleva meses latente: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que los casos datan de diciembre de 2023.

¿QUÉ ES LA INTOXICACIÓN POR LISTERIA?

La intoxicación por listeria es causada por un tipo de bacteria particularmente resistente que puede sobrevivir y crecer incluso durante la refrigeración. Aproximadamente 1.600 personas se infectan con ella —y 260 mueren— cada año en Estados Unidos, según los CDC.

Esto es lo que hay que saber:

Listeria ¿Qué productos de retiraron del mercado de EU?

El retiro voluntario abarca más de 80 productos específicos distribuidos entre el 18 de abril y el 25 de abril. Los productos tienen fechas de "Usar antes de" del 22 de abril al 19 de mayo.

Las marcas incluyen: Fresh & Ready Foods, City Point Market Fresh Food to Go y Fresh Take Crave Away.

Las autoridades estadounidenses dicen que cualquier persona que tenga los productos debe desecharlos o devolverlos. También sugieren limpiar cualquier superficie que haya estado en contacto con los alimentos retirados.

¿De dónde proviene la listeria?

Las bacterias de listeria prosperan en ambientes húmedos, incluidos el suelo, el agua y la vegetación en descomposición, y son transportadas por algunos animales.

Los gérmenes resistentes se propagan cuando los alimentos se cosechan, procesan, transportan o almacenan en lugares contaminados con la bacteria.

Cuando las bacterias ingresan a una planta de procesamiento de alimentos, pueden ser difíciles de erradicar.

¿Cuáles son los síntomas de la listeria?

Los alimentos contaminados con la bacteria pueden enfermar a las personas. Los síntomas leves pueden ser:

Fiebre

Dolores musculares

Náuseas

Vómitos

Diarrea.

Enfermedades más graves pueden incluir dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones.

La intoxicación por listeria es complicada porque los síntomas pueden comenzar rápidamente, dentro de unas pocas horas o días después de comer alimentos contaminados. Pero también pueden tardar semanas o hasta tres meses en aparecer.

Los más vulnerables a enfermarse incluyen a los muy jóvenes, personas mayores de 65 años y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados o que están embarazadas.

¿Cocinar mata la listeria?

La listeria puede sobrevivir y crecer en alimentos refrigerados. Puede ser eliminada calentando los alimentos hasta que estén "humeantes", o a 74 grados Celsius (165 Fahrenheit), dicen los CDC. Pero eso no siempre es posible —o apetecible— para los alimentos que están hechos para consumirse fríos.

Debido a que la listeria puede sobrevivir bajo refrigeración, es importante limpiar y desinfectar cualquier superficie, incluidos los cajones y estantes del refrigerador, que puedan haber estado en contacto con los productos.