El brote de sarampión registrado en el oeste de Texas ha duplicado su tamaño hasta alcanzar 48 casos, principalmente en niños y adolescentes, convirtiéndose en el peor brote del estado en casi 30 años.

Los funcionarios de salud estatales dijeron el viernes en un comunicado de prensa que aquellos que están infectados no están vacunados o se desconoce su estado de vacunación. Trece personas han sido hospitalizadas.

Los casos se han concentrado en una comunidad menonita “muy unida y con una baja tasa de vacunación”, señaló Lara Anton, la portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado de Texas. El condado de Gaines es altamente rural, por lo que muchas familias envían a sus hijos a pequeñas escuelas privadas o los educan en casa, agregó Anton.

“La iglesia no es la razón por la que no están vacunados”, comentó Anton. “Es una elección personal y puedes hacer lo que quieras. Simplemente es que la comunidad no acude a recibir atención médica regular”.

Anton dijo que el estado está trabajando con funcionarios de salud locales para aumentar los esfuerzos de detección y vacunación. Los funcionarios de salud también están trabajando para educar a los responsables de las escuelas sobre cómo identificar los síntomas del sarampión y alentar a las familias a vacunar a sus hijos.

El brote se encuentra en una zona escasamente poblada del Texas rural, cerca de la frontera con Nuevo México, y se ha extendido desde su epicentro en el condado de Gaines hasta incluir casos en los condados de Lynn, Terry y Yoakum.

Un caso se registró en el condado de Lea, en Nuevo México, donde los residentes fueron informados el martes sobre un caso de sarampión en un adolescente no vacunado. El Departamento de Salud de Nuevo México dijo que el adolescente no había viajado recientemente ni había estado expuesto a casos conocidos del brote de Texas.

Los datos del Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas muestran que se registraron 49 casos de sarampión en Texas en 1996. En 2013, se reportaron 27 casos después de que una persona que viajó a Asia regresó e interactuó con una comunidad reacia a la vacunación, informó el estado.

El sarampión es un virus altamente contagioso que puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Hasta nueve de cada 10 personas que son susceptibles contraerán el virus si están expuestas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Antes de que se introdujera la vacuna en 1963, Estados Unidos registraba entre 3 millones y 4 millones de casos por año. Ahora, generalmente son menos de 200 en un año normal.

Estados Unidos vio un aumento en los casos de sarampión en 2024, incluido un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas.

La vacunación contra el sarampión, que consiste en un esquema de dos inyecciones, es obligatoria para la mayoría de los niños de kínder en Estados Unidos para que puedan inscribirse en las escuelas públicas.

La ley de Texas permite a los niños obtener una exención de las vacunas escolares por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas. El porcentaje de niños con exenciones ha aumentado en la última década, pasando del 0,76% en 2014 al 2,32% el año pasado, según datos estatales.

El condado de Gaines tiene una de las tasas más altas de Texas de niños en edad escolar que optan por no recibir al menos una vacuna obligatoria, y en el ciclo escolar de 2023-24 cerca del 14% de los niños de las escuelas primarias del estado no estaban vacunados. Los funcionarios de salud dicen que ese número probablemente sea mayor porque no incluye a muchos niños que son educados en casa y cuyos datos no se reportarían.