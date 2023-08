La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta de seguridad alimentaria sobre una marca de helados estadounidenses, distribuidos en México, por contaminación de listeria.

De acuerdo con el comunicado , la bacteria Listeria monocytogenes fue encontrada en los helados de Soft Serve The Go.

Inicialmente, la empresa dueña de la marca, Real Kushner Ice Cream, había hecho el retiro voluntario de varias distribuciones del producto en Estados Unidos, pero algunos de los envases fueron vendidos en México.

Durante el retiro, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó los productos afectados con los siguientes sabores, tamaños y código identificable (UPC):

Cofepris alerta por helados estadounidenses con listeria que fueron distribuidos en México. Foto: FDA

La FDA recomendó no consumir los helados Soft Serve The Go con estas características en el envase por representar un riesgo a la salud; en caso de haberlos comprado, se sugería desecharlos.

Asimismo, la FDA dijo que los helados se pusieron a investigación en Pensilvania luego de que una persona se enfermó y reportó haber consumido el producto.

“El Departamento de Agricultura de Pensilvania analizó muestras del producto y una muestra dio positivo para Listeria Monocytogenes”, informó la agencia.

Por su parte, la Cofepris exhorta a los posibles usuarios, tiendas minoristas y establecimientos suspender la venta de los helados de forma inmediata y “proceder a su destrucción”.

¿Cuáles son los síntomas de la listeria?

La listeria, también conocida como listeriosis es una infección causada por el consumo de alimentos contaminados por la bacteria Listeria monocytogenes, su gravedad se ve reflejada en más de 1600 casos al año, de los cuales, 260 terminan con la muerte.

Los síntomas varían entre los grupos más susceptibles y duran aproximadamente entre 1 y 4 semanas después de haber comido los alimentos contaminados, según especifican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés):

- Las mujeres embarazadas experimentan fiebre y malestares similares a la influenza, como fatiga y dolores musculares hasta causar abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro o infecciones mortales en el recién nacido.

- Para los niños, personas con sistema inmunológico débil y adultos mayores de 65 años, la listeria puede provocar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

- Los síntomas generales son fiebre, malestares similares a la influenza con dolor muscular, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.