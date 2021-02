¿Cómo calentar una habitación sin electricidad?

Texas y otros estados del suroeste de Estados Unidos deben lidiar con las bajas temperaturas provocadas por la tormenta invernal, sin usar energía eléctrica para la calefacción de sus hogares.

En Dallas la temperatura llegó a los menos 18 grados centígrados, la más baja desde 1930. Aunque esta tormenta está por terminar, otra se acerca a los estados de Texas, Louisiana, Mississippi y Arkansas y los cortes de electricidad se mantendrán.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos cuentan con una serie de recomendaciones para que los habitantes puedan mantenerse calientes y seguros en sus hogares.

La autoridad recomienda evitar las estufas de leña y las chimeneas en interiores, sólo se deben usar cuando se tiene una ventilación adecuada.

Usar chimeneas, estufas de leña, parrillas de carbón o cualquier objeto que queme gasolina o carbón expone a las personas a niveles peligrosos de monóxido de carbono y puede causar intoxicaciones.

“Cada año, aproximadamente 438 personas en los Estados Unidos mueren por la exposición no intencional por el envenenamiento de monóxido de carbono”, precisan los CDC.

Para mantener el calor en una habitación sin electricidad primero hay que revisar las grietas o hendiduras, por donde podría estar entrando una corriente de aire. Generalmente se puede usar una toalla gruesa o cinta debajo de puertas o alrededor de las ventanas.

Durante el día la temperatura incrementa un poco, así que se puede aprovechar el sol al abrir las cortinas la mayor parte del tiempo posible y cerrarlas durante la noche.

When the power goes out in winter, the cold can be deadly. But even without power, there are still ways to warm things up. Stay #WeatherReady and learn more about winter safety: https://t.co/eh5HNSg8yq pic.twitter.com/ALJ9i42JE2