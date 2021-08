¿Cómo obtengo la tercera dosis de la vacuna contra Covid-19?

Estados Unidos modificó las autorizaciones para el uso de emergencia de los vacunas contra Covid-19 para permitir la aplicación de un refuerzo, luego de que más de un millón de personas se aplicaron la tercera dosis sin aval de las autoridades sanitarias.

La autorización se da ante la expansión de la variante Delta en la Unión Americana y los estudios que han demostrado la alta efectividad de recibir una vacuna adicional al esquema que se estableció en el desarrollo de las diferentes fórmulas.

Entre los estados donde los habitantes se aplicaron más dosis sin autorización se encuentran Florida, Ohio, California e Illinois.

Las agencias sanitarias federales anunciaron que toda la población requerirá del refuerzo para maximizar la protección de las vacunas y prolongar su eficacia, ya que con el tiempo se reduce su efectividad.

