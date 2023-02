Los perros suelen crear vínculos con los humanos por naturaleza, gracias a su evolución y domesticación, pero también por variaciones genéticas en la sensibilidad vinculada a la hormona del amor, llamada oxitocina.

De acuerdo con un estudio compartido en National Library of Medicine, esta sustancia química desempeña un importante papel en las relaciones entre humanos y caninos, así como con otras especies.

La oxitocina hace que se estimule la serotonina y la dopamina, neurotransmisores vinculados al buen estado de ánimo, confianza, lazos afectivos fuertes, simpatía y con una reducción del miedo.

El desarrollo de la confianza entre perros y humanos es esencial para que puedan convivir dentro de una familia o con personas cercanas como amigos humanos o la misma pareja de sus amos.

Cuando el vínculo no es fuerte o no existe dicha simpatía en los perros hacia los humanos, puede haber un rechazo que los caninos suelen hacer evidente a través de su lenguaje corporal.

¿Cómo identificar que a tu perro no le gusta tu pareja o tus amistades?

De acuerdo con el especialista en comportamiento y lenguaje canino de Prodog Raw, Kamal Fernandez, los perros envían señales de desagrado, tanto a la persona que le molesta como a su amo o ama para avisar que no están cómodos, que no lo aprueban y que, probablemente, no lo harán en el futuro.

Dichas señales son las siguientes:

Su lenguaje corporal es hostil

Debido a que no pueden hablar, los perros se comunican con su cuerpo y mirada.

Cuando no les gusta una persona, simplemente se alejan, evitan el contacto visual, muestran signos de ansiedad, ladran o jadean en exceso.

Orina en el espacio vital de tu pareja o amigo

Los perros llegan a hacerse del baño en el espacio de otras personas que no conocen y que no les agradan para expresar su incomodidad y rechazo.

Estos actos duran, por lo regular, hasta que se adaptan a nuevas personas y sus presencias en su casa, incluso lo hacen con otros animales nuevos en sus vidas.

Ignora cualquier llamado que no sea de sus amos o familia

Los perros no suelen ignorar a las personas que les agradan o con las que se sienten bien. Cuando lo hacen es porque prefieren que esa o esas personas desconocidas se vayan de su alrededor o dejen de hablarles o intenten acariciarlos.

Para que los perros acepten la presencia de alguien más, se puede recurrir al entrenamiento para “enfrentar entornos sociales con extraños” cuando están involucradas personas desconocidas.

Gruñen, se relamen la boca o se comportan agresivos

Los gruñidos y comportamientos agresivos surgen cuando los perros están incómodos, de mal humor o se sienten en peligro.

Estas señales no deben ignorarse ya que se pueden convertir en actos físicos violentos o graves como mordidas. Se recomienda monitorear estos comportamientos y hacer lo posible para que se tranquilicen.

Se interponen entre sus amos y sus parejas o amigos

Según los expertos, los perros tratan de interponerse entre sus amos y otras personas cuando no confía en la interacción física o cuando siente que la otra persona no debería estar tan cerca.

Este comportamiento puede ser también el resultado de celos hacia sus amos o que creen que serán excluidos o reemplazados. Los especialistas en comportamiento sugieren darles toda la atención posible y hacerlos sentir amados y aceptados a pesar de haber personas nuevas alrededor.