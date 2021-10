¿Con qué vacunas contra Covid-19 no se podrá viajar a EU?

Estados Unidos se prepara para relajar las restricciones de viaje para las personas que ya están completamente vacunadas contra Covid-19, aunque se reporta que no todas las vacunas podrán abrir las puertas del país.

Actualmente, el gobierno de Joe Biden exige que todas las personas provenientes del extranjero muestren una prueba negativa de detección del virus SARS-CoV-2 para ingresar al país. Esta prueba debe realizarse dentro de las 72 horas previas a abordar un vuelo a Estados Unidos.

La Casa Blanca anunció que los requisitos para la entrada de viajeros internacionales a la Unión Americana se modificarán a partir de noviembre, pero todavía no se han publicado oficialmente los lineamientos a seguir.

Los que es casi seguro es que podrán calificar todas las vacunas avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), ya que fueron las fórmulas que demostraron su eficacia y con las que se inmunizó a la población estadounidense.

Las únicas tres vacunas que recibieron la autorización de la FDA para su uso de emergencia fueron las desarrolladas por estas farmacéuticas:

- Pfizer: dos dosis con 21 días de diferencia.

- Moderna: dos dosis con 28 días de diferencia.

- Johnson & Johnson: una dosis.

