Covid-19: Requisitos y pasos para vacunarte en San Antonio, Texas

La ciudad de San Antonio distribuye dosis de las vacunas de Moderna y Pfizer a los residentes elegibles.

Éstas son enviadas desde el gobierno federal con la mediación del estado de Texas, el cual semanalmente publica el número de vacunas que asigna a cada condado. San Antonio pertenece al condado de Bexar.

En este momento sólo son elegibles personas de las categorías 1A y 1B.

1A: Trabajadores de la salud en hospitales, instalaciones de cuidado, urgencias, farmacias y enfermeras escolares.

1B: Personas mayores de 65 años o mayores de 16 años con al menos una condición médica crónica (cáncer, enfermedad renal, obesidad severa, anemia, diabetes, enfermedad cardiaca), incluido el embarazo. Esto incluye a los trabajadores esenciales con al menos una condición médica crónica.

The City of San Antonio is working diligently to provide COVID-19 vaccines to the public. Visit https://t.co/USWbuh8wiI for answers to commonly asked questions. Regular updates will be made to continue to keep you informed. #DoItForSA pic.twitter.com/LrLhoYNZUy