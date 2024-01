¡Cuidado! Agua embotellada tiene cerca de 240,000 nanoplásticos, potencialmente peligrosos Proceedings of the National Academy of Sciences descubrió que el agua embotellada puede incluir nanoplásticos como el nylon, el poliestireno y el cloruro de polivinilo

¡Cuidado! El agua embotellada tiene cerca de 240,000 nanoplásticos, potencialmente peligrosos. Foto iStock / nensuria