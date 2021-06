Detectan primer caso de la enfermedad de hantavirus en Michigan

Autoridades de Salud de Michigan, en Estados Unidos, detectaron esta semana el primer caso de hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, en una mujer del condado de Washtenaw.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) precisó que la mujer se encuentra hospitalizada con una enfermedad pulmonar grave. La paciente estuvo en contacto con una plaga de roedores al limpiar una vivienda que estaba desocupada.

La enfermedad de hantavirus en la mujer, de quien no se especificó la edad, es el primer caso del que tiene reporte Michigan desde que se tiene reporte desde que el síndrome se detectó por primera vez en Estados Unidos en 1993.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado señala que la mayoría de los casos de la infección se han identificado en mayores de edad, en las épocas de primavera y verano, y están vinculados con actividades domésticas, recreativas o laborales que implican el contacto con roedores.

Joneigh Khaldun, director del MDHHS, detalló en un comunicado que el síndrome pulmonar por hantavirus “es una enfermedad respiratoria rara pero grave y a veces fatal que puede ocurrir de una a cinco semanas después de que una persona se expone a orina fresca, excremento o saliva de roedores”.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se han detectado 728 casos de la infección desde 1993. La mayoría se han reportado en Colorado y Nuevo México.

