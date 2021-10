Diferencias y similitudes entre Covid-19 y la influenza, según los CDC

La temporada de influenza se está acercando y volverá a coincidir con la pandemia de Covid-19, pero en esta ocasión sin restricciones a la movilidad. Ante el riesgo que representa, los expertos piden a la población estar atenta de las diferencias y similitudes de ambas enfermedades.

Además, las autoridades sanitarias piden vacunarse contra la influenza para tener mayor protección durante la época invernal. La temporada de influenza ocurre entre octubre y mayo y existe el peligro de contraer las dos enfermedades al mismo tiempo.

En 2020 se tuvo una de las temporadas más bajas de influenza gracias al uso del cubrebocas y a que algunos confinamientos seguían vigentes. Sin embargo, las restricciones se han relajado en la mayor parte del mundo y será mayor el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos explican que la influenza y el Covid-19 son causados por diferentes virus y el SARS-CoV-2, causante del Covid se propaga más fácil

Para ambas enfermedades ya existen vacunas que disminuyen el riesgo de contagio y de sufrir complicaciones, pero es importante seguir protegiéndose para que el riesgo sea menor.

La influenza y el Covid-19 tienen muchos síntomas similares y, según los CDC, la mejor forma de saber con exactitud la enfermedad que tiene una persona es con una prueba de diagnóstico, ya que comparten varios síntomas.

The first CDC #FluView report of the 2021-2022 flu season is out now. Find out if #flu is spreading in your area, and if you haven’t gotten your #fluvaccine yet, now is the time! Learn more: https://t.co/s9XLYIzBXD. pic.twitter.com/7ltDiRFWN3