Un disfraz inflable navideño fue el causante de un brote de Covid-19, que contagió a más de 40 trabajadores, en un hospital en California y provocó la muerte de una de ellos.

El brote ocurrió en el Kaiser Permanente San Jose Medical Center cuando uno de los empleados utilizó un disfraz inflable de árbol de Navidad y visitó el área de emergencias. El trabajador buscaba animar a las personas durante las fiestas de fin de año.

Después de que el integrante del personal de salud paseó con la botarga por el hospital, 44 trabajadores dieron positivo a la prueba de Covid-19 entre el 27 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021.

Luego de contagiarse, una mujer que laboraba en el área de registro del departamento de emergencias falleció este fin de semana por complicaciones.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el disfraz de árbol de Navidad tiene un ventilador para mantenerlo inflado todo el tiempo, pero este aparato también provoca que las partículas que contienen el coronavirus viajen más lejos de lo normal en una habitación.

El Kaiser Permanente San Jose Medical Center explicó, en un comunicado, que el empleado que usó el disfraz no tenía síntomas de Covid-19 al momento de recorrer el área de urgencias, por lo que no era su intención propagar el virus.

Además de investigar si el disfraz navideño fue el causante del brote, el hospital de San José afirmó que ya no permitiría el uso de este tipo de atuendos en sus instalaciones e incrementaría las medidas de distanciamiento social. Además, indicó que los trabajadores contagiados fueron aislados y el inmueble se sometió a una limpieza profunda.

This is the air powered costume an employee wore in the Emergency Dept.of Kaiser Permanente San Jose Medical Center Xmas day to spread cheer. Turns out employee unknowingly had covid , now 43 employees have covid .Kaiser investigating if costume blower helped spread the virus. pic.twitter.com/DLLi8z5e2T