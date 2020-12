¿El árbol de Navidad es tóxico para los perros y los gatos?

En Navidad es normal que los perros y los gatos sientan curiosidad por las decoraciones , pero comer algunas plantas podrían provocarles algunos problemas de salud.

La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad de los Animales (ASPCA) recomienda alejar de las mascotas de plantas como el muérdago y el acebo, un pequeño arbusto con bayas rojas que en algunas regiones se usa como adorno navideño.

La ASPCA advierte que el muérdago puede provocar problemas gastrointestinales y cardiovasculares. El acebo causa en los animales náuseas, diarrea y vómito.

Las nochebuenas, otra planta popular en Navidad, es tóxica para los perros y los gatos. Esta flor podría causar vómitos debido a que es irritante para la boca y el estómago del animal.

Los árboles de Navidad artificiales no son tóxicos, pero puede causar molestias en el estómago de las mascotas.

Por otro lado, los árboles naturales como abetos o pinos contienen aceites que podrían irritar la boca de los animales. Entre los efectos que puede causar son vómito o babeo excesivo. Sin embargo, comer las ramas tiene consecuencias más severas. Al ser más difíciles de digerir podrían perforar los intestinos.

