La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos amplió la lista de quesos bajo advertencia por estar contaminados con listeria y que pueden afectar gravemente la salud de los consumidores.

Hasta el momento, el brote de listeria por los productos ha dejado una muerte y 10 personas hospitalizadas en cuatro estados.

La primera alerta fue emitida el pasado 17 de febrero para los quesos frescos “de estilo hispano” de la marca El Abuelito. Esta semana, la agencia reguladora expandió la advertencia al quesillo y al requesón de la misma marca.

Estos productos pueden estar contaminados con la bacteria listeria monocytogenes, que puede causar síntomas leves como fiebre y dolor de cabeza, pero ser mortal para niños, adultos mayores y personas con un sistema inmune debilitado.

La FDA informó en un comunicado que el queso fresco bajo advertencia tiene fecha de caducidad del 28 de marzo; el quesillo tiene fecha del 16 de abril y el requesón el 14 de marzo. La compañía comenzó a retirar estos productos del mercado, pero se recomienda que se ya se había comprado, no se consuma.

Los quesos fueron distribuidos en Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania bajo la marca El Abuelito. En Carolina del Norte, Maryland y Virginia se empaquetó con las marcas Rio Grande, Rio Lindo, Viejito, El Paisano, El Sabrosito, La Cima, San Carlos, Ideal Brands y Quesos Finos.

La empresa El Abuelito suspendió su producción de quesos mientras se realiza la investigación del origen de la contaminación de los quesos.

Las personas que ya habían adquirido los quesos de la marca pueden devolverlos y solicitar el reembolso de su dinero.

