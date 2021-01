FDA emite alerta en EU por riesgo en gel antibacterial de México

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió la alerta sanitaria en Estados Unidos para todo el gel antibacterial elaborado en México.

La agencia explicó que durante la pandemia de Covid-19, se ha registrado un incremento de desinfectantes mexicanos que contienen altos niveles de metanol, una sustancia tóxica para las personas.

"El metanol no es un ingrediente aceptado en los desinfectantes para manos u otros medicamentos", ya que puede ser tóxico si se absorbe en la piel y mortal si se ingiere, precisa la FDA.

En el 84 por ciento de las muestras analizadas de gel antibacterial provenientes de México no cumplieron con los estándares de la agencia reguladora. Además, en más de la mitad se detectaron niveles peligrosos de metanol.

Esta sustancia puede provocar reacciones adversas como ceguera, daño en el sistema nervioso central y complicaciones cardiacas que podrían llevar a las personas al hospital o causarles la muerte.

Al hallar las irregularidades, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha enviado cartas a fabricantes de gel antibacterial en México para que mejoren la elaboración de sus productos. Entre estas marcas se encuentra Blumen, Modesa, Assured, Bio AAA Advance, LumiSkin, Next, NuuxSan, V-Klean, Protz, Herbacil, entre otros.

Lo recomendable es que los desinfectantes para manos contengan al menos 60 por ciento de alcohol etílico, etanol o isopropanol para que tengan efectividad.

