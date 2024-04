Andrea Zúñiga, una influencer con más de 5 millones de seguidores en redes sociales, lanzó una alerta para los jóvenes tras perder su voz y necesitar nebulizaciones diarias a causa del uso desmedido de los cigarros electrónicos o ‘vapes’.

A través de TikTok, la creadora de contenido de 27 años, publicó un video titulado ‘no fumes vape’ en el que cuenta que pasó por episodios graves de tos, que no vinculó con su actividad como fumadora.

‘’He estado fomentando el no vape porque lamentablemente yo era de las personas que pensaba que a mí no me iba a pasar y por malas decisiones estas son las consecuencias que ahorita tengo’’, detalló.

De acuerdo con sus declaraciones, después de asistir al médico y recibir un mal diagnóstico, acudió al neumólogo que confirmó que además de estar enferma de COVID-19, tenía una bacteria dentro de su organismo.

‘’Fui con un doctor y me comentó que era una infección, lo vi normal hasta que me empezó a salir sangre de la nariz y me empecé a cansar mucho. Era toser con sangre y ahogarme’’, detalló.

@soyandreazuniiga Etiqueta a tu amig@ que fuma vape para que ya no lo haga .. asi pase mi 4 , 5 y 6 dia ahorita ya voy para el dia 14 y esto a sido un infierno 😭 ♬ The Night We Met - Marianne Beaulieu

La creadora de contenido, originaria de Michoacán, define su condición como un golpe en el pecho ‘’que desprende agua’’, además, relató que ya no puede estar sin recibir nebulizaciones con medicamento durante el ‘’día, tarde y noche’’.

Zuñiga, después de revelar su estado de salud, ha mantenido actualizado su diagnóstico a través de redes sociales, donde apareció en un video con voz baja y ronca, a consecuencia del ‘’vape’’.

Entre algunos otros factores que surgieron a causa de su enfermedad se encuentra la pérdida de peso, tos con sangre, dolor de cabeza, dolor de pecho y voz ronca.

¿Qué son los cigarros electrónicos o vapes?

De acuerdo con la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, los vapes son un tipo de cigarro electrónico que funciona con baterías y contienen saborizantes y nicotina líquida.

‘’Los vaporizadores que funcionan a batería generan un aerosol que parece vapor de agua, pero que contiene nicotina, saborizantes y más de 30 químicos adicionales. El aerosol se inhala y llega a los pulmones, donde la nicotina y los químicos ingresan al torrente sanguíneo’’, informó.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió un anuncio en 2021 para alertar a los fumadores sobre las consecuencias del uso de los ‘vapes’ por sus ‘’compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol’’.

¿Qué riesgos tienen los vapes?

Cofepris detalló que su uso puede ocasionar daños respiratorios y cardiovasculares por la alteración de la circulación sanguínea.

Inflamación del tejido pulmonar.

Daños respiratorios.

Asma.

Cáncer.

Arterioesclerosis.

Infartos al corazón.

Alteraciones a nivel reproductivo.

Disfunción eréctil.