La enfermedad de Covid-19 se manifiesta de forma diferente en cada persona, puede ser desde asintomática hasta severa, lo que implica la necesidad de intubación. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha avalado diferentes tratamientos, de acuerdo con la gravedad de los síntomas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los síntomas relacionados con el coronavirus son fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, diarrea, dolor de garganta, conjuntivitis, así como salpullido en la piel.

Los síntomas más graves de Covid-19, por los que las personas deben solicitar atención médica inmediata son: dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho y la pérdida del habla o del movimiento.

La FDA ha aprobado diferentes fármacos para su uso de emergencia en el tratamiento de la infección por Covid-19 y tiene en la mira los ensayos de otros medicamentos para analizar su efectividad y seguridad.

Los médicos en Estados Unidos tienen autorizado por la FDA recetar estos medicamentos para tratar a los pacientes en los hospitales y centros de salud:

Remdesivir

El remdesivir está autorizado para usarse en adultos y pacientes pediátricos que requieren hospitalización por Covid-19 y sólo debe administrarse por vía intravenosa en un centro de salud con capacidad para atender a pacientes con complicaciones agudas.

El antiviral fue avalado para casos confirmados en pacientes con bajos niveles de oxígeno en la sangre que requieren de ventilación asistida.

Today, FDA broadened the emergency use authorization (EUA) for remdesivir as part of our ongoing efforts to fight #COVID19. https://t.co/zJrVzgHqn4 pic.twitter.com/GcjpvhWL8a — U.S. FDA (@US_FDA) August 28, 2020

Baricitinib

La FDA también avaló el uso del fármaco baricitinib para pacientes mayores de dos años de edad que necesitan de ventilación mecánica. Esta tableta oral se debe combinar con el remdesivir y no está autorizado para usarse de forma individual.

“El baricitinib es un inhibidor de la quinasa janus, que bloquea la actividad de una o más de una familia específica de enzimas, interfiriendo con la vía que conduce a la inflamación”, precisa la agencia sanitaria.

El fármaco se comercializa bajo la marca Olumiant para el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave.

Plasma convaleciente

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el plasma convaleciente para pacientes hospitalizados por complicaciones de coronavirus.

Para el tratamiento se utiliza el plasma de pacientes recuperados de Covid-19 que generaron anticuerpos que combaten al coronavirus. Este método se utiliza también para tratar sarampión, poliomielitis, varicela y SARS.

Tratamientos para pacientes no hospitalizados

Bamlanivimab

Este tratamiento de anticuerpos monoclonales está avalado para pacientes con Covid-19 de leve a moderado, para mayores de 12 años de edad. Por el momento no está avalado para personas hospitalizadas por complicaciones de coronavirus o que requieren oxígeno suplementario, ya que podría agravar su estado de salud.

“Los anticuerpos monoclonales son proteínas elaboradas en laboratorio que imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir antígenos dañinos como los virus”, explicó la FDA al aprobar el fármaco en noviembre pasado.

Today, we issued an emergency use authorization (EUA) for the investigational therapy bamlanivimab for treatment of mild-to-moderate #COVID19 in adult and pediatric patients at high risk for progressing to severe disease or hospitalization: https://t.co/GkUehVlCy3 pic.twitter.com/MfDFVnQVo6 — FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) November 9, 2020

Casirivimab e imdevimab

La agencia sanitaria estadounidense aprobó que los médicos receten la combinación de los anticuerpos monoclonales casirivimab e imdevimab para tratar a pacientes de más de 12 años de edad con Covid-19.

La FDA recomienda administrarlo en pacientes con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Únicamente se debe administrar por vía intravenosa pero no debe aplicarse en pacientes hospitalizados por complicaciones o que requieren de ventilación asistida.

The US FDA has issued EUAs for bamlanivimab and for casirivimab+imdevimab for outpatients w mild- moderate symptoms of #COVID19 and risk factors for progression to severe disease (advanced age, obesity, diabetes, CKD, immunosuppression) https://t.co/VX4DVR3ZCX @PreetiNMalani — JAMA (@JAMA_current) January 21, 2021

Bamlanivimab y etesevimab

La combinación de los anticuerpos monoclonales eamlanivimab y etesevimab fue autorizado a inicios de febrero de 2021 para el tratamiento de Covid-19 de leve a moderado en personas mayores de 12 años de edad, que tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

La mezcla se debe aplicar por vía intravenosa y no está autorizada para personas hospitalizadas por la infección del virus SARS-CoV-2 o que reciben oxigenación asistida.

