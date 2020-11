Médico simula en video lo que es estar intubado por Covid-19

Un médico estadounidense elaboró un video en el que muestra la perspectiva de un paciente de Covid-19 al momento de ser intubado por complicaciones de la enfermedad.

Kenneth Remy, investigador por la Universidad de Washington en St. Louis simuló en la grabación el proceso de intubación, de manera en que el espectador sienta que es la persona hospitalizada por coronavirus.

En los primeros segundos, Remy acerca y aleja la cámara de su rostro en varias ocasiones. Esto es como se ve "cuando respiras 40 veces por minuto, teniendo un nivel de oxígeno que está por debajo de 80. Así es como se verá", señala el médico.

"Espero que en los últimos momentos de tu vida no mires así", dijo el doctor al apuntar una luz especial hacia la cámara para "colocar el tubo" que permite que los pacientes más graves de Covid-19 puedan respirar.

"Esto es lo que verás al final de tu vida si no empezamos a usar cubrebocas en público, si no practicamos el distanciamiento social y si no nos lavamos las menos frecuentemente", afirma el especialista del Barnes-Jewish Hospital.

El médico pidió pensar en los padres y los niños para reforzar las medidas de seguridad para prevenir contagios.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE