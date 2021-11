Niño contrae rabia al ser mordido por murciélago en Texas

Un niño fue internado en un hospital de Texas, en Estados Unidos, luego de ser mordido por un murciélago.

El Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas (DSHS) dijo que el menor, residente del condado de Medina, se encuentra bajo atención en un centro médico del estado, pero no precisó el estado de salud en el que se encuentra.

Según informó la autoridad sanitaria, este es el primer caso de rabia en un ser humano que se reporta en el estado desde hace más de una década. El pasado se registró en 2009.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que entre 1960 y 2018, en Estados Unidos se han registrado 127 casos de rabia en humanos y la mayoría se atribuye a la exposición a los murciélagos.

La rabia se puede propagar a las personas con la mordida o el rasguño de un animal con la enfermedad viral, que principalmente son murciélagos, mapaches, zorros, zorrillos, y en menor parte, los perros.

Luego de estar expuesto al virus es necesario aplicar de inmediato la vacuna contra la rabia y un concentrado de inmunoglobulinas antirrábicas humanas. De lo contrario, el virus afectará el sistema nervioso central, causará una enfermedad en el cerebro y la muerte.

Most U.S. states require rabies vaccination for dogs, but not all countries do. Adopting or buying dogs locally ensures you have accurate health and vaccination records for them. Learn more: https://t.co/hUEDfB0Oy6. #WorldRabiesDay pic.twitter.com/AmWzKIPLh3