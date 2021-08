Niño de 9 años muere por Covid-19 en Chicago; aumentan contagios

Un niño de 9 años, con parálisis cerebral, murió en Chicago a causa de complicaciones por la enfermedad de Covid-19, informó el médico forense del condado de Cook.

Isaac Young, de Bronzeville, murió el 6 de agosto. Su cuerpo no resistió una neumonía derivada de la infección por coronavirus. El virus afectó las vías respiratorias del pequeño, quien no podía moverse.

Las autoridades federales piden a la población adulta y adolescente vacunarse con esquema completo para evitar que los niños resulten más afectados, pues la vacuna para ellos podría autorizarse hasta finales del año o después.

El estado de Illinois reportó 21,334 nuevos casos de Covid-19 y 92 muertes durante la semana pasada. La variante delta ha acelerado el repunte de casos, llegando hasta los sectores más jóvenes.

De cara al nuevo ciclo escolar, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de niños publicaron un informe con datos recientes sobre el Covid-19 en menores.

Desde el inicio de la pandemia y hasta el 5 de agosto de 2021, casi 4.3 millones de niños han dado positivo a Covid-19, pero en la primera semana de agosto se agregaron 94,000 casos, un aumento continuo y alarmante,

“Después de disminuir a principios del verano, los casos de niños han aumentado constantemente desde principios de julio”, anotan. Los niños ahora representan el 15% de los casos reportados en Estados Unidos.

Aunque la hospitalización y la muerte son poco frecuentes en niños, las autoridades sanitarias piden mantener las medidas de protección y distanciamiento social en el regreso a clases.

Los expertos aún están recabando información sobre las formas en que el virus puede dañar la salud física a largo plazo de los niños infectados, así como sus efectos emocionales y de salud mental.

“Entre los estados que informaron, los niños representaron entre el 11.0% y el 20.0% del total de las pruebas estatales acumuladas, y entre el 4.8% y el 17.6% de los niños evaluados dieron positivo”, agrega el informe.

23 estados informaron sobre las hospitalizaciones infantiles. Los niños oscilaron entre el 1.5% y el 3.5% del total de hospitalizaciones acumuladas, y entre el 0.1% y el 1.9% de todos los casos infantiles de Covid-19 resultaron en hospitalización.

43 entidades de Estados Unidos informaron de muertes de niños por Covid-19. No representan ni el 0.01% del total de muertes por Covid-19. No obstante, llaman a no bajar la guardia.