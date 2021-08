Niño muere tras contraer ameba ‘destruye cerebros’ en California

Un niño de siete años de edad murió luego de infectarse con una ameba conocida como “destruye cerebros”, que contrajo mientras nadaba en un lago de California, en Estados Unidos.

David, originario del condado de Tehama, falleció de meningoencefalitis amebiana primaria en un hospital californiano, donde recibía soporte vital tras sufrir una inflamación severa en el cerebro.

La familia del niño contó a medios locales que el menor ingresó de urgencias a un hospital de la región el pasado 30 de julio. Debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado, por vía aérea, al Centro Médico de UC David.

Antes de la muerte, la tía del menor abrió una colecta de dinero en la plataforma GoFundMe, para apoyar a los padres con los costos del hospital y ahora también se ocuparán para los gastos funerarios.

“David contrajo una infección devastadora en el cerebro llamada meningoencefalitis amebiana primaria de una ameba encontrada en agua dulce y suelo en todo el mundo.

La recaudación, que ha reunido más de 21 mil dólares, también hace un llamado a compartir la información sobre esta enfermedad para poder proteger a más personas.

“Nos regocijamos al saber que ya no tiene dolor y que está en el mejor de los cuidados”, informó la familia de David.

De acuerdo con la Agencia de Servicios de Salud del condado de Tehama, la infección por la ameba “come cerebros” es muy rara y en los últimos 50 años sólo se han reportado 10 casos.

La ameba Naegleria fowleri es microscópica y se encuentra en lagos, ríos y aguas termales, así como en el suelo. Generalmente, infecta a las personas cuando ingresa al cuerpo a través de la nariz. “Una vez que la ameba ingresa a la nariz, viaja al cerebro, donde causa meningoencefalitis amebiana primaria, que es fatal”, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

6/#Naegleria



1. Warm fresh water exposure

2. Olfactory nerve route

3. Primary amebic meningoencephalitis (PAM). Rapid fulminant course

4. CSF: amoeba and high TCC/protein

5. Rx: IT AmphoB (limited data); poor prognosis



