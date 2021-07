Pfizer retira fármaco para dejar de fumar por sustancia cancerígena

La farmacéutica Pfizer comenzó el retiro de 12 lotes del fármaco Chantix, que se receta a las personas para ayudarlas a dejar de fumar, debido a que se detectaron altos niveles de una sustancia cancerígena.

El químico cancerígeno que se identificó en el medicamento fue la nitrosamina N-nitroso.vareniclina. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) precisó que no hay un riesgo inmediato para las personas que consumen Chantix.

“Los beneficios para la salud de dejar de fumar superan el riesgo potencial teórico de cáncer de la impureza de nitrosamina en la vareniclina”, indica el comunicado de la autoridad sanitaria.

La FDA detalló que las personas pueden correr riesgo al estar expuestas a altos niveles de esta sustancia por tiempos prolongados.

