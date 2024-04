El 8 de abril de 2024 ocurrirá el evento astronómico más esperado de todo el año. Un eclipse total solar será visible en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, “México tendrá las mejores condiciones climáticas para su observación y la duración de la fase total del eclipse será mayor en México”, por lo que ya le llaman el Gran Eclipse Mexicano.

¿Dónde se verá el Eclipse Total Solar en México?

El mejor lugar de México para ver el eclipse total de sol será el puerto de Mazatlán. Los cálculos astronómicos indican que el eclipse iniciará a las 9:51:23 am. “La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. Así, en Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente”, apunta la UNAM.

“Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos. El eclipse terminará a las 12:32:09 pm.”, agregan.

Otras ciudades mexicanas donde se verá el eclipse total solar son Durango, Torreón y Monclova.

¿Por qué no debes ver un eclipse solar directamente?

Cuando eras niño, ¿alguna vez usaste la lente de una lupa para concentrar los rayos del sol y hacer un agujero al papel o provocar fuego? Cleveland Clinic explica que los ojos contienen lentes similares, y cuando miras directamente al sol, esa luz se concentra para llegar a la retina en la parte posterior del ojo.

Tu retina es como el centro de procesamiento de tu ojo: ayuda a capturar la luz y la traduce en las imágenes que ves. En el mismo centro de tu retina está tu mácula, añaden, la parte que se encarga de identificar detalles específicos en el centro de tu visión, como el texto de una página, colores específicos o las diferencias entre el rostro de una persona y otra.

“Entonces, cuando concentras tus ojos en el sol y la luz del sol incide directamente en tus ojos, corres el riesgo de quemar un agujero o causar daño a tu mácula, lo que lleva a todo tipo de problemas de visión”, explica.

Daños provocados por ver directamente un eclipse total solar

Sólo es seguro mirar el sol cuando está completamente cubierto, pero verlo cuando sobresalen los rayos puede provocar:

Visión borrosa .

. Puntos ciegos, puntos oscuros y áreas de visión central poco claras.

Otros cambios en la visión, como visión de manchas y ceguera parcial.

“La retinopatía solar es una lesión fototóxica permanente en el ojo que afecta la mácula responsable de la parte central de la visión, y este daño en particular ocurre inmediatamente en tan solo unos segundos”, dice el Dr. Nicole Bajic de Cleveland Clinic.

“Para algunas personas, el daño puede ser temporal y puede resolverse entre tres y seis meses. Pero, lamentablemente, para muchas personas puede ser permanente y es por eso que nos apasiona tanto la seguridad ocular”, comenta.

Hay personas que son más propensas a padecer lesiones por ver directamente el eclipse. Estas son quienes padecen:

Diabetes.

Hipertensión.

Cataratas o cirugía de cataratas.

Si por accidente miras el eclipse, retirala la vista rápidamente. Si tienes molestias, consulta a tu oftalmólogo.

¿Cómo ver el eclipse total de sol de manera segura?

Las gafas para eclipses solares o los visores solares portátiles con una designación de filtro ISO 12312-2 son miles de veces más oscuros que las gafas de sol normales y bloquean todos los rayos ultravioleta e infrarrojos y casi toda la luz visible. Por eso es la manera más segura de ver el eclipse.

En lugar de gafas para eclipses solares, puedes usar un colador, una cuchara perforada o dedos entrelazados para crear una proyección estenopeica de las fases parciales del eclipse solar en el suelo o en un fondo blanco liso.

No es seguro verlo a través de lentes de cámara, telescopio, binoculares, teléfono o cualquier otro dispositivo óptico a menos que tengan filtros solares.