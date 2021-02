Requisitos para recibir la vacuna contra Covid-19 en Florida

El estado de Florida se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para las personas que se quieren recibir la vacuna contra el Covid-19, lo que incluso desencadenó el turismo de inmunización.

La campaña de vacunación comenzó con los trabajadores de la salud, pero el gobernador Ron DeSantis decretó que todos los adultos mayores de 65 años también serían población prioritaria. Esto atrajo a personas de otros estados y hasta de otros países.

Debido a esto, el Departamento de Salud estatal modificó los requisitos para recibir la vacuna contra el Covid-19.

Por el momento, los más de 300 centros de vacunación en Florida sólo administran las vacunas contra Covid-19 desarrolladas por los laboratorios Pfizer y Moderna, las únicas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

El tipo de vacuna que se administra depende del sitio al que se acuda, ya que las dosis se distribuyeron en todo el estado.

A partir del 21 de enero, los residentes permanentes y estacionales del estado tienen prioridad para recibir la vacuna.

Quienes se registren para solicitar la vacuna contra Covid-19 deben de ser:

- Mayores de 65 años de edad.

- Trabajadores de la salud que tienen contacto directo con pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2.

- Empleados y habitantes de asilos.

- Pacientes extremadamente vulnerables al Covid-19.

Las personas que se quieran aplicar la vacuna deben preinscribirse en el sitio myvaccine.fl.gov. También se puede completar este requisito al llamar a uno de los números de teléfono habilitados por condado, de acuerdo con este directorio.

Al ingresar, es necesario seleccionar el condado de Florida al que se desea acudir para recibir la vacuna contra el coronavirus.

Las personas deben llenar un formulario con su nombre, correo electrónico, teléfono celular, cumpleaños y código postal.

Además, los usuarios deben especificar si son trabajadores de la primera línea del combate contra el Covid-19 y si son residentes del estado de Florida.

Por último, se requiere especificar si la cita se realiza para recibir la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La ubicación de los centros de vacunación se pueden ubicar, por condado y ciudad, en el sitio web floridahealthcovid19.gov.

With more than 300 sites statewide, Florida has the throughput to continue pushing out vaccine supplies from the federal government and put our #SeniorsFirst. If more vaccines are allocated to our state, we have the capacity to double our output. pic.twitter.com/QCY8wECn61