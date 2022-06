Tras boda con Sam Asghari, Britney Spears compra mansión de $11.8 millones de dólares

Luego de haber dado el sí en altar frente a su ahora esposo Sam Asghari, se reportó que Britney Spears había comprado una nueva casa para iniciar su nueva vida de casada muy cerca de la casa en la que vivió por años.

Dirt reportó que la cantante de Baby One More Time compró una lujosa y millonaria propiedad en The Oaks, Calabasas, California por $11.8 millones de dólares.

La casa está llena de comodidades y lujos como una bodega de vinos, una sala de cine para 10 personas con tecnología de punta, un wet bar, una sala de regalos, así como una piscina con tobogán, múltiples jardines con terrazas exteriores y caminos que conectan el interior con el exterior.

Construida en 2008, la casa se ubica en 1.6 acres de terreno. En el interior hay seis habitaciones tipo suite y nueve baños repartidos en dos pisos de construcción, además de un vestíbulo de piedra de Cantera, un comedor formal, un estudio de madera, una enorme sala de estar principal con chimenea y una cocina gourmet equipada con electrodomésticos de alto nivel.

Foto: The Grosby Group

Otras comodidades incluyen un centro de barbacoa, chimenea, sala de estar exterior, un gimnasio equipado, un spa, garaje para cinco autos y una casa de huéspedes independiente con cocina, describe Dirt.

Toda la casa está revestida con detalles de madera, mármol, candelabros a la medida, ónix importado, puertas y ventanas de acero.

Con esta compra, Britney se convertiría en vecina de famosos como Travis Barker y Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Drake, Katie Holmes y Ozzy Osbourne.

Se reportó que en lugar de salir de luna de miel, la pareja comenzó a hacer la mudanza a la nueva casa. Los paparazzis captaron a Britney llegando en su Mercedes-Benz llegando a la propiedad donde ya había varios camiones de mudanza bajando los muebles que tenía en su antigua casa.

Sam y Britney celebraron su boda dentro de la mansión de la cantante que compró hace algunos años por $7.4 millones de dólares, dentro de la comunidad de Thousand Oaks.

Tras renovar su residencia en Las Vegas por dos años, en 2015, la celebridad invirtió dicha cifra millonaria en una casa de inspiración italiana en la región de Hidden Valley.

The serves we are gonna get! The house is beautiful!! And don’t come for me for giving a tour, the home has already been put out there and publicly listed for anyone to do an easy search. She’s in a safe community with the Kardashian’s to help fight off the crazies anyways! pic.twitter.com/24AcjbRZvW