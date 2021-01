Turismo de vacunación: Viajan a Estados Unidos para recibir vacuna anticovid

Florida emitió nuevas pautas para aplicar las vacunas contra el Covid-19 a sus residentes. Esto, después de que medios de comunicación documentaran que turistas extranjeros viajaban al estado para recibir la vacuna.

Y es que si antes los viajeros arribaban a Miami por una dosis de sol ahora buscan una vacuna contra el coronavirus. Lo que se ha denominado turismo de vacunación.

El diario Sun Sentinel reportó que Ana Rosenfeld, una famosa abogada argentina, llegó a Miami en diciembre y en cuanto la vacuna estuvo disponible para los mayores de 65 años se vacunó cerca de Tampa. “Siempre quise ponerme la vacuna”, dijo la abogada al programa Teleshow.

Como ella, cientos de líderes empresariales, celebridades, canadienses y turistas de otras nacionalidades aprovecharon que no se necesitaba mostrar la residencia.

El Departamento de Salud de Florida informó que hasta el 19 de febrero vacunó a más de 39,000 personas que residen fuera del estado, lo que equivale al 3.5% de todos los vacunados.

Los casos de turismo de vacunación enardecieron a los residentes de Florida, pues millones de ellos aún tienen que esperar su turno para recibir la vacuna. Esto llevó al gobernador Ron DeSantis a imponer el requisito de presentar un comprobante de residencia para recibirla.

Pero no es el único estado donde llega turismo de vacunación. NBC informó que una agencia de viajes india llamada Gem Tours & Travels estaba ofreciendo paquetes para vacunar a extranjeros en Nueva York por $2,000 dólares.

La agencia aceptaba registros de residentes de la India con visa de turista válida por 10 años.

Las empresas turísticas que ofrecen estos paquetes se escudan argumentando que no hacen nada ilegal, pero activistas piden detener el turismo de vacunación porque si los estados comienzan a exigir requisitos de residencia, las personas sin hogar no tendrán acceso a la vacuna. Al menos no pronto.

El turismo de vacunación también preocupa en California. En su página web indican que no es necesario ser residente del estado para recibirla.

“La distribución de vacunas se basa en la elegibilidad independientemente de la residencia o el estado migratorio”, señalan.

Por ahora, es prioridad vacunar a los trabajadores de la salud y a las personas mayores de 65 años en los condados de Los Ángeles y San Diego. Sólo necesitan reservar su cita a través del programa piloto myturn.ca.gov.

La programación de citas en línea para otros grupos y residentes de otros condados estará disponible pronto.