Vacuna de AstraZeneca: eficacia, seguridad y efectos secundarios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este lunes el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra Covid-19.

Los expertos dieron luz verde a las dos versiones de la vacuna que AstraZeneca fabricará en colaboración con sus socios: el Serum Institute of India (SII) y la firma surcoreana SKBio.

Esta vacuna de vector viral no replicante ya fue autorizada para su aplicación en Argentina, Bangladesh, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Unión Europea, India, Maldivas, México, Marruecos, Nepal, Pakistán, Sudáfrica, Reino Unido. Se espera que en las próximas semanas se distribuyan más de 300 millones de dosis.

Si tienes más de 60 años regístrate en: https://t.co/alCiXSIOdV pic.twitter.com/UgmUeJQpDt — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 14, 2021

La vacuna de AstraZeneca se distribuye mediante el programa COVAX con menor precio y mayor facilidad para el transporte que la de Pfizer.

Si esta vacuna llegó a tu país, esto es lo que debes saber, según la OMS.

1. ¿Es recomendable para mayores de 65 años?

La OMS sí recomienda la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 65 años.

Hace unas semanas hubo polémica al respecto porque el Ministerio de Salud de Alemania reservó esta vacuna para los jóvenes y puso en duda su aplicación en adultos mayores al “no tener información suficiente sobre la efectividad de la dosis en mayores de 65 años”.

Esto pasó porque se incluyeron menos personas mayores de 65 años en los ensayos clínicos, en comparación con los de otras farmacéuticas. No obstante, la OMS y el organismo regulador de Reino Unido avalaron que la vacuna mostró una fuerte respuesta inmune en este grupo de edad en ensayos en etapas anteriores.

AstraZeneca también ha mostrado los estudios que comprueban una respuesta inmune similar en personas jóvenes y mayore de 65 años.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) consideró que la vacuna puede usarse en adultos mayores.

2. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna AstraZeneca?

“La vacuna AZD1222 de AstraZeneca contra Covid-19 tiene una eficacia del 63.09% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2”, señala la OMS. No obstante, apunta que si la segunda dosis se aplica de 8 a 12 semanas después de la primera hay indicadores de una mayor eficacia.

3. ¿Es segura para mujeres embarazadas?

La OMS dice disponer de pocos datos para evaluar la seguridad de la vacuna durante la gestación, pero recomienda que las embarazadas en grupos de riesgo se vacunen. Por ejemplo, si pertenecen al personal de salud o tienen una comorbilidad.

4. ¿Para quiénes no está recomendada?

Aún no está aprobada para los menores de 18 años. Los expertos no sugieren no vacunarse a personas que tuvieron una reacción alérgica inmediata a una vacuna o terapia inyectable en años pasados. Si es tu caso, consúltalo antes con tu médico.

5. ¿Cuándo debe aplicarse la segunda dosis?

La vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 es de dos dosis “administradas por vía intramuscular (0.5 ml cada una)”. La segunda dosis se aplica entre 4 y 12 semanas después de la primera.

La OMS recomienda un intervalo de entre 8 y 12 semanas entre la primera y la segunda aplicación porque sus investigaciones arrojan que así hay una posible protección a más largo plazo.

6. ¿Funciona contra nuevas variantes?

Sí, se comprobó su eficacia ante las variantes sudafricana, británica y brasileña.

7. ¿Cuáles son sus efectos secundarios?

EMA informó que los efectos secundarios más comunes con la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 fueron generalmente leves o moderados y mejoraron unos días después de la vacunación.