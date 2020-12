La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos alertó que la vacuna de Moderna contra el Covid-19 puede tener efectos adversos en pacientes con cirugías cosméticas de relleno en el rostro.

Al analizar la efectividad y seguridad de la vacuna de coronavirus, el comité asesor de la FDA advirtió sobre los efectos secundarios antes de recomendar su aprobación.

En el documento que publicó la agencia reguladora, los asesores cuentan que una participante de los ensayos clínicos de la vacuna contra la Covid-19 presentó algunas reacciones secundarias.

La paciente, de 29 años de edad, tuvo un angioedema con urticaria e inflamación en los labios. La mujer se había aplicado una inyección de relleno de labios al menos seis meses antes.

Otras dos personas también reportaron hinchazón luego de aplicarse la vacuna de Moderna contra el Covid-19. Ambos pacientes se aplicaron relleno cosmético en la cara seis meses antes o dos días después de la inoculación.

Los científicos que asesoran a la FDA explicaron que las reacciones adversas podrían deberse a una interacción entre la respuesta inmune luego de la vacunación. La vacuna contra la influenza ha tenido efectos similares en pacientes con estos antecedentes de aumento de labios o de relleno facial.

Los expertos precisan que el sistema inmunológico causa una inflamación en áreas donde se encuentra una sustancia que no es natural en el cuerpo.

