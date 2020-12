10 ideas para celebrar Año Nuevo 2021 virtualmente y en casa

El 2020 cambió nuestras vidas por completo: el mundo entró en un confinamiento para tratar de reducir el contagio del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, pero en algunos casos las medidas no fueron suficientes. Miles de personas murieron y casi dos millones se enfermaron. Otros, además, perdieron su trabajo.

Es cierto. El 2020 nos enfrentó a una realidad dura, que quizá nunca hubiéramos imaginado. Pero también nos hizo valorar lo más importante: tener salud, trabajo y una familia completa.

Si quieres celebrar el inicio del 2021, ¡hazlo! Es posible festejar la llegada del Año Nuevo de una manera segura, sin arriesgar la salud de los más vulnerables. Quédate en casa y pon manos a la obra con estas ideas.

1) Vístete con prendas que te hagan sentir increíble

Si durante el 2020 no pudiste usar ese vestido o traje que tanto te gusta, ¡es el momento para lucirlo! No importa que no vayas a salir, vístete de manera tan fabulosa como esperas que sea el 2021.

Si prefieres la comodidad ante todo, por supuesto que es válido usar tu pijama más calientita. Organiza una divertida sesión de fotos con la familia que vive en el mismo hogar que tú.

2) Un mensaje virtual para reunir a la familia

Seguramente extrañarás la reunión familiar de estas fechas. Organiza una llamada virtual por Zoom, puede ser de sólo 15 minutos o los suficientes para que cada miembro de la familia dé un mensaje de buenos deseos y hagan juntos la cuenta regresiva hacia el 2021. ¡Levanten una copa de su bebida favorita a manera de brindis!

3) Prepara tu platillo favorito

Ya sea que decidas preparar una cena de Navidad elaborada o simplemente pizza, come platillos que deleiten a tu paladar. Cierra el 2020 con un buen sabor de boca. De preferencia, pide el súper con entrega a domicilio. Si no es posible, que sólo una persona realice las compras con todas las medidas de segurida.

4) Realiza juegos a distancia

La tecnología ha hecho posible que podamos jugar videojuegos conectados desde diferentes lugares. ¡Es una gran opción si quieres jugar una partida con tus primos o amigos! Pero también puedes jugar a distancia verdad o reto, Yo nunca… y otros juegos divertidos.

5) Enseña a preparar tu cóctel favorito

Siempre es un buen momento para aprender cosas nuevas y qué mejor que una clase de mixología a la distancia. Enseña a tus familiares a preparar tu cóctel favorito y anota las recomendaciones que te den otros. ¡Disfruta!

6) Una lista de lo que aprendiste

Cada fin de año acostumbramos a realizar una lista de deseos y propósitos para el próximo año. Pero, ¿qué tal si este 2020 agradecemos por lo que aprendimos y valoramos más? Lee tu lista en la cena, será un momento muy emotivo.

7) Karaoke en casa

El karaoke siempre pone de buenas a todos. Arma un concurso con los familiares que viven en la misma casa que tú y den un premio a la mejor interpretación. Nada mejor que cantar a todo pulmón tu tema favorito. ¿Ya sabes cuál elegirás? Si el canto no es lo suyo, armen un concurso de baile.

8) Una tabla de charcutería, vino y una película

Compra quesos, salami, jamón serrano, prosciutto, uvas, nueces, higos y untables para disfrutarlos con una copa de vino. Convierte el Año Nuevo en una excusa para comprar estos productos que siempre se te habían antojado, pero no habías comprado. El complemento ideal es una buena película. Te recomendamos la recién estrenada Soul.

9) Haz un libro de recortes

Imprime las fotos que más amaste tomar en 2020 y arma un álbum con esos recuerdos. Puedes decorarlo y escribir mensajes que indiquen por qué esa foto marcó tu año. Será una linda manera de conservar tus memorias.

10) Mira la celebración de Año Nuevo en Times Square

La legendaria cantante Gloria Gaynor despedirá el 2020 cantando su icónica canción I Will Survive en Times Square. Se presentará la noche del 31 de diciembre para interpretar este himno y dejar atrás uno de los años más difíciles en el último siglo para la población mundial.

Durante la transmisión virtual de la víspera de Año Nuevo aparecerán los socorristas, médicos de primera línea en la lucha contra el Covid-19, trabajadores esenciales y sus familias como invitados especiales del evento.

Da clic aquí para saber cómo verla.