Abren tiendas de 'Stranger Things' en Nueva York y Los Ángeles

Stranger Things es una de las series más exitosas de Netflix. Ambientada en la década de 1980, la historia inicia cuando un niño desaparece del pueblo de Hawkins; el suceso coincide con la aparición de una niña llamada Eleven y eventos llenos de terror y misterio.

El éxito de la serie derivó en múltiples experiencias turísticas: desde tours por los sets de grabación hasta hospedajes temáticos de Airbnb.

Ahora, por tiempo limitado, se instalaron tiendas oficiales de Stranger Things en Los Ángeles y Nueva York.

Las pop-ups tienen figuras de acción de los personajes, pero también de los demogorgones. Encontrarás sudaderas de la preparatoria de Hawkins, vasos, tazas, libros, peluches y playeras.

La decoración de la tienda recrea algunos espacios icónicos de la escenografía de la serie e invita a los clientes a tomarse fotografías en ellos; por ejemplo, puedes fotografiarte sentada en la sala de Joyce Byers.

“Eche un vistazo a los casilleros de Hawkins High, conteste el teléfono amarillo en la casa de Joyce, juegue en el Palace Arcade y dé un paseo por el Laboratorio Ruso, si se atreve. Solo debes saber que podrías encontrarte cara a cara con un Demogorgon, ¡no digas que no te lo advertimos!”, anotan.

Ubicaciones de las tiendas de Stranger Things

Nueva York

Dirección: 200 W 42nd St New York, NY 10036 (esquina noroeste de 42nd St. y 7th Ave)

Horario de apertura:Lun-dom: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Los Ángeles

Dirección: The Americana at Brand, 889 Americana Way, Glendale, CA 91210

Horario de apertura: Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Viernes a sábado: 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Domingos: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Debido a la demanda de clientes, por ahora es necesario reservar de manera gratuita tu visita en la página web https://strangerthings-store.com/ . Selecciona la fecha y horario en que pretendes visitarla.

Las tiendas como atracción turística

Hace unos meses, Nueva York abrió la tienda de Harry Potter más grande del mundo y es todo un éxito. La encuentras en el número 935 de la calle Broadway.

Es un escaparate al mundo mágico que ha embelesado a millones. Tiene la mayor colección de productos de Harry Potter en la historia que incluye camisetas, capas, bufandas, varitas, libretas, Funko Pop y objetos raros.

La tienda tiene tres pisos y más de 20,000 pies cuadrados. Puedes tomarte fotos frente a la espectacular decoración en múltiples puntos.