Si bien Anya Taylor-Joy ha conquistado los corazones de las audiencias con sus interpretaciones dignas de premios en películas y series, como en The Queen’s Gambit, ahora, la celebridad apostó por los negocios en bienes raíces con la que parece ser su primera casa propia.

Y es que se reportó que acaba de comprar una millonaria y hermosa cabaña estilo inglesa en una zona privilegiada en Hollywood que tiene todo un historial de casas únicas en su tipo que se remontan a décadas como la de 1920.

De acuerdo con datos de Dirt, Anya pagó $2.3 millones de dólares por un santuario en Hollywood Hills construido supuestamente en 1921 por un millonario que se dedicaba a la caza en la zona.

Otros datos sugieren que fue construida en 1904, lo que la dejaría como una de las casas más antiguas de Hollywood Hills.

En los listados de ventas, la propiedad se describió como un “pre-Craftsman”, que es “literalmente una parte de la historia de Hollywood”.

La residencia está revestida de madera, misma que ha sido remodelada varias veces desde que se construyó, manteniendo su estética y estilo de cabaña del bosque.

Está rodeada de enormes puertas de madera y setos con un diseño atípico, dice Dirt. Por su parte, tiene comodidades y zonas de estancia como un centro de barbacoa, una bañera de hidromasaje en el suelo del patio delantero, varios caminos elegantes que conectan la casa con los jardínes, ventanas de colores que son un homenaje a Frank Lloyd Wright, además de pisos y paredes de madera.

Cuenta con una biblioteca en el entresuelo, lámparas colgantes Noguchi, chimenea de doble cara que sirve para la cocina y comedor, una cocina renovada y equipada con electrodomésticos Viking, así como un comedor de madera con detalles de ladrillo.

En el primer nivel hay una terraza cristalizada con vistas a los jardines de bambú, una sala de estar con oficina que se abre al patio trasero, 2.5 baños coloridos con acabados de azulejos, 3 recamaras tipo suite; la habitación principal tiene su baño propio y una terraza privada.

Por si no fuera suficiente, en la alta tiene un espacio rooftop con una sala exterior, cubierta con un techo de lámina clara y madera y rodeada por jardineras. Además ofrece vistas a Sunset Strip.

¿Dónde vive Anya Taylor-Joy?

La compra de la millonaria cabaña sucede después de una entrevista que dio en Live With Kelly & Ryan en la que reveló que en realidad no tenía un hogar propio ni un lugar fijo debido a que siempre estaba viajando por el mundo y en sets de grabación.

Asimismo, dijo que desde pequeña se mudó varias veces, por lo que ha sido una experiencia “traumática” y difícil asentarse en un sólo lugar.

"Realmente no tengo un hogar en este momento. Es un poco confuso. Nací en los Estados Unidos pero luego me fui directamente a Argentina, donde está toda mi familia. Luego nos mudamos a Londres”, dijo.

“Y luego comencé a actuar y no he dejado de hacer películas, así que todavía no tengo una casa, pero estoy trabajando en eso”, agregó.

Durante los encierros originados por la pandemia, Anya viajó a Londres para quedarse en una cabaña con su novio y amigos cercanos, allí estuvo varios meses trabajando en casa y haciendo enlaces especiales a Estados Unidos con entrevistas o entregas de premios.