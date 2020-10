Black Friday: Walmart, Target, Best Buy y más tiendas con ofertas extendidas

El Black Friday o Viernes Negro es el día con mayores ofertas y ventas en las tiendas de Estados Unidos.

Se celebra un día después del Día de Acción de Gracias. La fecha marca el inicio de la temporada navideña y permite que millones de personas realicen compras de locura antes de iniciar las fiestas decembrinas.

¿Cuándo será el Black Friday 2020?

Este 2020, el Black Friday está programado para el viernes 27 de noviembre. Sin embargo, se espera que esta edición sea completamente diferente a las anteriores, debido a la pandemia por coronavirus.

Algunas tiendas ya anunciaron que extenderán sus días de ofertas para evitar que los compradores de aglomeren en un solo día. También han anunciado promociones para compras en línea con el objetivo de hacer el shopping más seguro en tiempos de Covid-19.

A continuación, algunas tiendas que anticiparán y extenderán las ofertas de Black Friday.

1) Ofertas de Black Friday en Walmart

La multinacional Walmart anunció que extenderá las ofertas de Black Friday a tres fines de semana de noviembre para evitar multitudes durante la pandemia. Toma nota de los días de promociones en línea y en tiendas físicas.

1) Promociones de Black Friday en línea: 4 (19:00 hrs ET), 11 (00:00 hrs ET) y 25 de noviembre (19:00 hrs ET).

2) Ofertas de Black Friday en tiendas físicas: 7 (05:00 hrs ET), 14 (05:00 hrs ET) y 27 (05:00 hrs ET) de noviembre.

2) Ofertas de Black Friday en The Home Depot

The Home Depot anunció, mediante un comunicado, que, por primera vez, sus precios de Black Friday estarán disponibles durante toda la temporada navideña.

Los ahorros comenzarán a principios de noviembre y durarán hasta diciembre, tanto en la tienda como en homedepot.com.

“Diga adiós a un día de compras frenéticas y disfrute de los ahorros del Black Friday durante toda la temporada sin el estrés y las multitudes”, señalan.

Agregan que los usuarios de la aplicación móvil de The Home Depot tendrán acceso exclusivo para ver ofertas en noviembre antes de que se publiquen en línea. Sus tiendas físicas estarán cerradas el Día de Acción de Gracias.

3) Ofertas de Black Friday en Best Buy

Best Buy tuvo un Early Black Friday en línea que terminó el 22 de octubre. La tienda continuará con sus promociones el Viernes Negro del 27 de noviembre en sus tiendas físicas, pero alienta a sus clientes a comprar en línea.

El personal de Best Buy asegura que tendrán ofertas muy similares en su tienda de internet y en las físicas. Además, recuerda que las promociones en línea durarán hasta el lunes 30 de noviembre por el Cyber Monday.

4) Ofertas de Black Friday en Target

Target anunció en su página web que tendrá casi 1 millón de ofertas más que el año pasado, desde octubre y hasta diciembre en sus tiendas físicas y a través de Target.com.

“Por primera vez, Target ofrecerá ofertas de Black Friday durante todo el mes de noviembre, con descuentos en Hogar, Ropa y Accesorios, Electrónica y más. Las ofertas del Black Friday se anunciarán en las tiendas y se encontrarán en Target.com”, explican.

A partir de noviembre y cada día se destacarán las principales ofertas en su página de internet.