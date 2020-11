Buen Fin y Black Friday: 5 consejos para ser un comprador experto

Si quieres ser un experto de las compras en esta temporada de Buen Fin en México y Black Friday en Estados Unidos, debes mejorar tus tácticas de compra para hacer rendir el dinero al máximo.

En ambos países se espera un incremento en las compras en línea debido a la pandemia de Covid-19 y la mayoría de las tiendas han lanzado un amplio catálogo de promociones en todo tipo de productos.

Mientras en el Black Friday la mayoría de los productos cuentan descuentos hasta del 80 por ciento, el Buen Fin se caracteriza por ofrecer promociones de meses sin intereses, bonificaciones o artículos adicionales.

Para ser un comprador experto, estos son los consejos que debes seguir:

Antes de sacar la tarjeta de crédito con la primera oferta que aparezca, revisa las ofertas que tienen diferentes tiendas en los artículos que buscas.

Elabora una lista de todo lo que planeas adquirir y apunta los diferentes precios, descuentos y bonificaciones que encuentres en el mercado para analizar la mejor opción.

Planear tus compras con anticipación también te permitirá percatarte de si las tiendas subieron sus precios previo a la temporada de descuentos y sus promociones son engañosas.

La mayoría de los consumidores compran productos que no cumplen con las necesidades que tienen pero se dejan llevar al ver una gran oferta. Los expertos en compras sugieren revisar todas las reseñas de los artículos y preguntar cualquier duda en la tienda para que no se trate de una compra en vano.

No acabes con todos tus ahorros en el Buen Fin o el Black Friday. Establece un presupuesto que te permita comprar lo más necesario o lo que más quieres sin quedarte sin dinero.

Aunque te prometan grandes promociones trata de ajustarte al presupuesto y no caer en tentaciones.

Las tiendas generalmente lanzan ofertas limitadas a través de internet que en ocasiones mejoran las rebajas de los establecimientos.

Además, luego se lanzan códigos promocionales o meses sin intereses con algunas tarjetas de crédito para las compras en línea.

Facebook, Twitter e Instagram pueden ser tus mejores aliados en el Buen Fin y el Black Friday, de acuerdo con Consumer Reports. Las compañías publican sus mejores ofertas limitadas en sus cuentas de redes sociales y puedes enterarte fácilmente al activar sus alertas.

Además, algunas tiendas cuentan con promociones especiales para sus seguidores u ofrecen recompensas para que los usuarios las sigan.

