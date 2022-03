California tiene la gasolina más cara en Estados Unidos

El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso devolver parte del dinero a los contribuyentes para compensar el aumento récord de los precios de combustibles, pero rechazó los llamados a aumentar la extracción de petróleo y dijo que quiere liberar al estado “de una vez por todas de las garras de los petrodictadores”.

El precio promedio de un galón (3.8 litros) de gasolina es de 5.44 dólares, el más alto de la nación, y probablemente aumentará luego de que el presidente Joe Biden prohibió la importación de petróleo ruso el martes en respuesta a la invasión de Ucrania. En algunos condados casi alcanza los $7 dólares. Mira aquí los condados con los precios más altos.

Well San Luis Obispo County we have reached the $6 mark….. #GasPrice #California pic.twitter.com/zJQosuC5Wv

DJTs 2020 prediction that gas prices under Biden would reach $7.00 per gallon came true this week



The price of gas in Gorda, California, reached $7.59!