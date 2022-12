¿Con cuánto dinero puedes salir y entrar a México en este fin de año?

Si ya estás alistando tus maletas, vuelos y reservaciones para estas vacaciones, no olvides revisar tu cartera antes de viajar hacia o desde México, pues hay un monto de dinero que no puedes rebasar.

En territorio mexicano se tiene un límite en el dinero que puedes pasar sin declarar. Al exceder el monto, debes informarlo a las autoridades y pagar el impuesto correspondiente.

Si ingresas al país con más dinero del permitido, debes notificarlo a través de la Declaración de Aduana para pasajeros procedentes del extranjero. Si estás por partir de México, tienes que llenar la Declaración de Dinero, salida de pasajeros.

El Gobierno de México aclara que se considera como dinero el efectivo, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago y otros documentos por cobrar que lleves contigo. También se incluye cualquier combinación.

Las sanciones van desde multas hasta condenas de prisión por no declarar el dinero que ingresas o sacas del país.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclara que se puede ingresar y salir de territorio mexicana hasta con 10 mil dólares sin necesidad de declararlo. Al rebasar esta cantidad es obligatorio notificarlo en cualquier puerto de entrada o salida.

El límite de 10 mil dólares estadounidenses aplica para personas de cualquier nacionalidad, no sólo para los mexicanos.

“Si no lo haces, serás acreedor a una multa del 20 al 40 por ciento sobre la cantidad que exceda a los 10 mil dólares”, aclaran las autoridades sobre la declaración del dinero al llegar o salir de México.

Además, al superar los 30 mil dólares estadounidenses, los viajeros pueden ser sancionados con una pena de tres meses a seis años de cárcel. Además, el monto excedente pasa al fisco federal, a menos que se demuestre un origen lícito del dinero.

Las personas que no acrediten la procedencia legal, pueden recibir una sentencia de entre cinco y 15 años de prisión, además de entre mil y 5 mil días de multa.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que los viajeros pueden ingresar y salir de territorio estadounidense con un máximo de 10 mil dólares sin declarar, al igual que en México. La misma cantidad aplica al viajar solo o en conjunto.

Al ingresar a la Unión Americana con más dinero se debe declarar a los agentes de Aduanas al llenar el formulario de informe de divisas o adelantar la declaración en línea.

En los 10 mil dólares están incluidos todos los “instrumentos monetarios e incluye monedas estadounidenses o extranjeras actualmente en circulación, efectivo, cheques de viajero en cualquier forma, giros postales e instrumentos negociables o valores de inversión al portador”, precisa CBP.

You can carry any amount of currency into or out of the US; however, you must declare $10,000 or more. Family members traveling together with over $10K cannot divide the currency to avoid declaring it. Learn more: https://t.co/J74L7xFw42 #CBPTravelTips pic.twitter.com/6zOSRrePf3