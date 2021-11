¿Cuándo es el Cyber Monday 2021 en Estados Unidos?

Con el fin de año también llega la mejor época de promociones en las tiendas de Estados Unidos. Aunque tradicionalmente las mayores ofertas se lanzan en el Black Friday, en los últimos años el Cyber Monday ha cobrado mayor fuerza.

Según una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), más de 158 millones de personas en la Unión Americana planean aprovechar las compras del fin de semana de Acción de Gracias. Del total, más de 62 millones prevén aprovechar los descuentos del Cyber Monday.

Este día de compras en línea nació hace menos de 20 años, pero se ha popularizado gracias al estallido de las compras en línea con empresas como Amazon y Walmart.

Durante la pandemia de Covid-19 en 2020, el Cyber Monday tuvo su pico de ventas en lo que lleva de realizarse, ya que se registró una derrama económica de más de 10 mil millones de dólares.

Una de las razones de este incremento fue que las tiendas ofrecieron más descuentos en línea para qué los compradores no se sintieran incómodos al ir físicamente a los establecimientos.

Black Friday, Cyber Monday, and TONS of holiday deals are on the way – are you ready? We are! pic.twitter.com/SpFTEWpyJq