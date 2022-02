Disney+ podría aumentar precios después del segundo semestre de 2022

La plataforma streaming Disney+ analiza un aumento en sus precios para el segundo semestre del 2022, según informó el CEO de Walt Disney Company, Bob Chapek.

Chapek precisó que para incrementar sus suscriptores, la plataforma apostará por tener el doble de contenido del que se tuvo en el año fiscal de 2021.

En una conferencia sobre las finanzas de Disney, el ejecutivo dijo que contar con mayor programación en el año fiscal de 2023, que inicia en octubre, llevaría a la empresa a un posible incremento en sus tarifas.

“Llegar estables al 2023, como queremos, nos dará la posibilidad de aumentar la relación de precio - valor y tener la flexibilidad de considerar el incremento del precio de nuestro servicio”, señaló el CEO.

En Estados Unidos, la suscripción a Disney+ tiene un costo de 7.99 dólares al mes y de 79.99 dólares anuales. En México los precios son de 159 pesos por un mes y de mil 599 pesos por un año.

La plataforma lanzada en noviembre de 2019 tuvo su primer aumento de precios en marzo de 2021. Antes del incremento costaba 6.99 dólares al mes y 69.99 dólares al año.

Bob Chapek no indicó el monto en el que podrían incrementar las tarifas de Disney+ ni la fecha en la que ocurriría. Si el aumento se busca para el próximo año fiscal, los nuevos precios podrían entrar en vigor a partir de diciembre próximo.

La compañía busca que su servicio de streaming tenga más de 100 títulos nuevos cada año, con una inversión de más de 14 mil millones de dólares.

