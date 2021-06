Dueño de barbería en Chicago mata a cliente que se negó a pagarle

El dueño de una barbería de un suburbio de Chicago, en Illinois, fue detenido por matar a un cliente que se negó a pagarle.

Los trabajadores del Studio 914, situado en Marywood, discutieron con un hombre el jueves pasado, luego de que se negó a pagar por un corte de cabello que le habían realizado.

El propietario de la barbería, identificado como Deshon Mcadory, llevó al cliente afuera de la barbería para discutir ahí. Luego de que todos se retiraron, el dueño le disparó a Christian McDougald, de 31 años de edad.

Agentes de policía atendieron el reporte de los disparos y trasladaron a la víctima al Centro Médico de la Universidad de Loyola. El cliente fue declarado muerto al momento de llegar al centro médico.

Los oficiales detuvieron a Deshon Mcadory luego de que un testigo lo identificó como el atacante del cliente y cámaras de seguridad filmaron el ataque.

Posteriormente, los agentes encontraron una pistola en el abrigo del dueño de la barbería. En su vehículo también se hallaron municiones que corresponden al tipo de bala que se encontró en el lugar donde le disparó a McDougald.

Deshon Mcadory, 40, of Lombard, was charged with first-degree murder in last Thursday’s shooting at the Studio 914 barbershop, 914 S. 5th Ave. in Maywood, pic.twitter.com/6LirrMddxS