Día del bikini: el origen de su nombre y otros 6 datos curiosos

¿Ya tienes tus mejores bikinis para este verano? Este atuendo es tan importante que hasta tiene su propio día festivo cada 5 de julio y lo celebramos con algunos datos interesantes sobre los bikinis

El mercado de trajes de baño es uno de los más importantes en el mundo y Estados Unidos y China son los líderes en la industria, con ingresos por más de 46 mil millones de dólares anuales.

Hay todo tipo de bikinis en el mundo, para los diferentes estilos de cuerpos y para todos los gustos. Lo importante es que encuentres el que te haga sentir cómoda para disfrutar de un día de diversión en la playa o en una piscina.

El bikini fue creado en 1946 por Louis Réard, un ingeniero automotriz que atendía la tienda de ropa interior de su madre en París. Réard se percató de que sus clientas doblaban sus trajes de baño para tener más piel descubierta y decidió facilitarles el proceso.

Sin embargo, la prenda causó tal revuelo que algunos países prohibieron que las mujeres lo usaran y algunas naciones mantienen esta restricción.

Estos son algunos datos curiosos del bikini:

1. Luego de crear el polémico traje de baño, Réard decidió nombrarlo en honor de Bikini Atoll, una isla de coral en el Océano Pacífico en la que Estados Unidos llevó a cabo pruebas nucleares.

2. Tras su lanzamiento, países como España, Bélgica e Italia prohibieron usar los bikinis en sus playas.

3. Mientras los países se escandalizaban por el atuendo “pecaminoso”, como lo llamó El Vaticano, el creador del bikini recibió 50 mil cartas de agradecimiento por su invento.

4. Ninguna mujer quería modelar la creación de Louis Réard y fue la stripper Micheline Bernardini quien a sus 19 años se aventuró a lucirlo por primera vez.

ON THIS DAY: In 1946 the first bikini, created by Louis Reard, was modeled by Micheline Bernardini during a poolside fashion show in Paris. https://t.co/MBPWR7mjwm pic.twitter.com/QPr6ifLVha