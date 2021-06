El programa de Texas que regala comida y despensas

La organización North Texas Food Bank cuenta con un programa para regalar comida y despensas a los habitantes del estado sin costo alguno.

El programa está destinado a adultos mayores y para familias con bajos ingresos económicos. No se trata de un beneficio otorgado por el gobierno, ya que es ayuda que brinda una organización que se sostiene con donaciones de las personas.

Cualquier persona puede solicitar su ingreso, pero un coordinador determina si cumple con los requisitos necesarios. Si se detecta que la persona usó información falsa para obtener alimentos, tendrá que pagarlos y se le retirará la ayuda.

Los residentes de Texas pueden acudir a los bancos de alimentos, acercarse a las alacenas móviles que se despliegan en la ciudad en diferentes horarios. Otra opción es inscribirse por teléfono o al correo electrónico [email protected].

The North Texas Food Bank, in partnership with @SharingLifeTx and the @rockwallschools is hosting a special food distribution this Saturday, June 12 from 9 a.m. - 12 p.m. at Wilkerson-Sanders Memorial Stadium.

Volunteers are needed! Sign up today at https://t.co/5eEf0Tf2P1. pic.twitter.com/PQE1dOKdOo