Empresa paga $2 mil 400 dólares por ver documentales de crímenes

Ver la televisión, ya sea para disfrutar de una serie, película o documental, en días de descanso o cuando hay tiempo es una actividad bastante satisfactoria y una actividad que nos ayuda a distraernos de la cotidianidad, pero si es tan buena actividad, ¿por qué no recibir un pago por ello?

Tomando esto en consideración, una empresa estadounidense creó un empleo en sueño para aquellos amantes de los documentales, principalmente, pero en especial para aquellos que disfrutan de producciones verídicas basadas en crímenes.

MagellanTV está ofreciendo pagos de hasta $2 mil 400 dólares a los más acérrimos fanáticos del crimen real que puedan y quieran ver 24 horas de documentales de este tipo. La hora se paga a $100 dólares, especifica el servicio de transmisión de documentales en un comunicado recientemente lanzado para anunciar el empleo.

En su tercer año consecutivo con la oferta, MagellanTV solicita a un candidato que desee vivir la experiencia True Crime y sea capaz de soportar las escenas, manejar las historias más sangrientas y los detalles más escalofriantes.

El reto es pasar 24 horas viendo los documentales y trabajar en las redes sociales de la empresa y en las propias compartiendo detalles de la experiencia e invitar a los seguidores a ver las producciones.

“Nuestro candidato ideal vive para True Crime: puede manejar al asesino en serie más amenazante, los detalles más sangrientos y no inmutarse ante lo paranormal escalofriante”.

El maratón de 24 horas incluye títulos como Murder Maps, Murder on the Internet y i, casi todos de 40 y una hora de duración en promedio. Si bien el reto específica 24 horas, puede ser cumplido dentro de 48 horas.

Quien logre cumplir con la tarea, será ganador de $2 mil 400 dólares, además de una membresía gratuita de un año al servicio streaming. Los 100 finalistas también ganarán una membresía igual, con un valor de $60 dólares.

Los candidatos deben ser mayores de 18 años y ser residentes legales de Estados Unidos para poder participar. La solicitud se hace en el sitio web de Magellantv.com/crime-watch-dream-job.

En el formulario se debe informar sobre las plataformas de redes sociales que usa el candidato y sobre la experiencia y gusto sobre True Crime.

Uno de los requisitos esenciales es hacer un video explicando la razón del por qué tiene que ser el elegido para la labor. Debido a que no acepta carga de videos, se debe subir primero a una plataforma como YouTube o Vimeo Basic y compartir el link.

El candidato ganador será notificado por correo electrónico o teléfono dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre. En caso de que el candidato no reclame su premio dentro de los primeros 5 días, será elegido otro candidato.

La fecha límite es el 18 de abril de 2022 a las 5 pm EST, por lo que todavía hay tiempo.

Want to get paid $2,400 to binge 24 hours of #truecrime documentaries from the comfort of your own home? Click the link belowto apply.

We are accepting applications until 5 pm E.T. on Monday, April 18th. Must be 18+, U.S. only.https://t.co/GErueEpSee pic.twitter.com/3fkJU62jwN