Empresa paga hasta $2500 dólares y regala viaje a nuevo director de moda

Un nuevo trabajo de ensueño está aterrizando para hacer realidad los deseos de aquellas personas que son amantes de la moda y un as en redes sociales, en especial en TikTok.

Se trata de una vacante para cubrir el puesto de Chief Fashion Officer (CFO) de la empresa estadounidense enfocada a la moda y estilo de vida boho chic, Roolee.

La marca lanzó una búsqueda global para encontrar a su primer director de moda junto a una serie de beneficios que se le otorgará al ganador.

El o la seleccionada ocupará el puesto por al menos seis meses siempre y cuando “sea capaz de ejemplificar el estilo fresco y divertido de Roolee y encarnar los valores fundamentales de la marca, además de promover el mensaje ‘Un mundo de hermanas de Roolee’”, se lee en la convocatoria.

El empleo comenzará el próximo agosto y durará seis meses, con un salario mensual de $2 mil 500 dólares, además de un subsidio mensual de ropa para el o la elegida y sus amigos; una línea de ropa de marca y un viaje de creación de contenido (y de vacaciones) con todo los gastos pagados para dos personas a cualquier lugar del mundo, el destino y todos los gastos deben ser equivalentes a una inversión de $10 mil dólares.

Labores del CFO

El ganador o ganadora trabajará con la marca para ayudar a empoderar a las mujeres a través de su movimiento A World of Sisters, con el cual la marca dona $1 dólar por cada persona que use el hashtag #girlsRool a la organización Girl Up de la Fundación de las Naciones Unidas.

“Las plataformas de redes sociales como TikTok pueden ser herramientas poderosas para ayudar a difundir la positividad. Esperamos que esta búsqueda haga precisamente eso mientras recaudamos fondos para promover el importante trabajo de Girl Up”, dijo Kylee Champlin, fundadora de Roolee.

¿Cómo participar?

Si estás interesado o interesada en este empleo de ensueño, tienes que darte prisa. La convocatoria cerrará el 30 de mayo de 2021 a las 11:59 pm MT (12:50 hora de México).

Los solicitantes deberán enviar un video original en inglés a través de su cuenta de TikTok en el que demuestren por qué deben ser el director de moda.

Al momento de compartir el video, la publicación debe incluir los hashtags #roolee #rooleeCFO y #girlsRool; asimimo, los candidatos deben seguir las cuentas de redes sociales de la marca.

La empresa seleccionará a 100 de las personas que hayan compartido su video y les enviarán notificaciones a través de TikTok acerca de que han pasado a la segunda ronda del concurso para encontrar al CFO ideal.

Quienes pasen a la segunda ronda podrán recibir $100 dólares de crédito para pedir ropa y crear un video de promoción, en donde modelen dichos productos.

Para la siguiente ronda sólo habrán quedado 10 finalistas y trabajarán desde Utah dos o tres días donde se les asignarán actividades en TikTok y podrán adquirir ropa y accesorios, así como entrevistas y una reunión con los fundadores de la marca, Kylee y Chad Champlin. El ganador comenzará su trabajo en verano.

​Consulta la convocatoria aquí.

