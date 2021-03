Hombre apuñala a empleado que le pidió usar cubrebocas en restaurante

Un hombre de 53 años de edad apuñaló al cajero de un restaurante que le pidió que usara un cubrebocas en Texas y ahora la Policía lo busca para arrestarlo.

El cliente acudió el miércoles pasado al establecimiento Jack in the Box, de League City. Debido a que no portaba una mascarilla, el gerente le insistió en múltiples ocasiones que se colocara una para cumplir con las medidas sanitarias decretadas por la pandemia de Covid-19.

El sujeto, identificado como James Henry Schulz, rechazó cumplir con las medidas sanitarias del restaurante y argumentó que era una persona en situación de calle. Luego de discutir con los trabajadores del lugar, el hombre le clavó una navaja al cajero.

“El sospechoso caminó hacia la puerta para irse, como si estuviera por irse, pero cuando el cajero le dio la espalda, el hombre corrió detrás de él, lo tiró y lo apuñaló por la espalda”, contó en conferencia de prensa Gary Ratliff, jefe del Departamento de Policía de League City, en Texas.

El trabajador del restaurante Jack in the Box sufrió tres heridas con arma blanca en el brazo y una en la parte superior del torso.

El personal del establecimiento intervino para defender a la víctima y James Henry Schulz corrió a la salida.

Surveillance video captures moments leading up to the stabbing of a Jack in the Box manager in League City. Police say the suspect, 53-year-old James Henry Schulz, was asked to put on a mask by employees, got upset & pulled out a pocketknife. @FOX26Houston pic.twitter.com/OdenT3tVFm