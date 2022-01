La casa de 50 mil dólares en la que “vive” el hombre más rico del mundo en Texas

Elon Musk recientemente atrajo la atención mediática debido a su nombramiento como la Persona del Año por la revista Time.

En el artículo dedicado al fundador de Tesla y SpaceX se destacó que, a pesar de su título alterno como la persona más rica del mundo según Forbes por su fortuna de $274.4 mil millones de dólares, “no es dueño de ninguna millonaria mansión”.

Y es que es de conocimiento público la venta que hizo de todas sus “posesiones físicas”, principalmente en California el año pasado, antes de mudarse a Texas.

En redes sociales tuiteó a mediados de 2021 que se mudó a una pequeña casa de $50 mil dólares en Texas, cerca de la instalación de lanzamiento de cohetes de SpaceX y la frontera con México.

“Mi hogar principal es literalmente una casa de $50 mil dólares en Boca Chica/Starbase que le alquilo a SpaceX. Sin embargo, es algo asombroso”.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.