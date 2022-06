La casa que Amber Heard alquiló por $22 mil dólares al mes en Virginia

Luego de que su abogada, Elaine Bredehoft, dijera que Amber Heard no tiene dinero para cubrir la indemnización de $10.35 millones de dólares a Johnny Depp, se descubrió que la actriz sí tuvo para pagar un alquiler bastante alto en Virginia durante el tiempo que abarcó el juicio.

De acuerdo con los informes, la estrella de Aquaman pudo costearse una estadía de varias semanas en una mansión que está valorada por Zillow en casi $5 millones de dólares en la comunidad de McLean, Virginia, cerca del centro de Washington DC.

TMZ reportó que los registros de alquiler no incluían el nombre de Amber Heard, pero el alquiler de al menos el mes de mayo estaba vinculado a ella.

Varias veces, durante el juicio, fue vista con su hija Oomagh Paige en la casa de su hermana Whitney Heard, aunque no se sabe si estuvo hospedando con ella.

Supuestamente la actriz se mudó temporalmente a la mansión de 13 mil pies cuadrados, ubicada a 25 minutos en auto del Fairfax Country Courthouse, donde se llevó a cabo el juicio de seis semanas.

Entre sus comodidades se incluye un acre de tierra, una cancha de tenis, una sala de cine en casa, ocho habitaciones y un par de elegantes escaleras frente a la entrada principal de la casa.

Además cuenta con una elegante sala principal con muebles blancos, una enorme cocina del chef con isla equipada, 10 baños, un comedor para 10 invitados, una sala de lectura, sala de jacuzzi, una sala de juegos con billar, enormes jardínes y decoraciones modernas y de gran valor en cada rincón.

Zillow estima la renta de la mansión en $22 mil 500 dólares al mes y la describe como: “Una de las propiedades más distintivas y privadas que se ofrecen en McLean, con un gran vestíbulo de dos pisos, elegante escalera de doble curva y un verdadero ‘wow’ para los artistas”.

#AmberTurd rented a 13,000 square foot mansion for $22,500 a month for the #JohnnyDeppVsAmberHeardTrial#AmberHeard #JusticeForJohnnyDepp #AmberHeardIsAnAbuser #AmberHeardCommitedPerjury #DeppHeardTrial #JohnnyDepp pic.twitter.com/WCrTqX97yb